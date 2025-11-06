Coahuila: Embargan por error miles de cuentas por adeudo de placas vehiculares

Un error de dedo en el área de Ejecución Fiscal de la Administración estatal, a cargo de Chema Morales, provocó el embargo de cuentas a miles de pensionados y empleados municipales.

Los pensionados y empleados del gobierno en las distintas regiones del estado sufrieron el congelamiento de sus tarjetas de cobro por adeudos de placas vehiculares.

Al investigar las causas del aseguramiento, tras varias quejas, De Buena Fuente comprobó con recaudadores de rentas el error que propició la afectación en toda la entidad.

Una de las funcionarias regionales explicó que el embargo de cuentas está permitido ante adeudos de personas morales con flotillas vehiculares que se tarden en actualizar placas.

Sin embargo, en la capital del estado, un empleado de recién ingreso al parecer tuvo un error de dedo e incluyó a las personas físicas en el congelamiento de las tarjetas de nómina y pensiones.

En la Región Carbonífera, decenas de empleados y pensionados dijeron que la medida se ejecutó sin aviso previo ni una invitación a regularizar su situación en Recaudación de Rentas.

Al momento de ir a las oficinas a reclamar, se les informó del error y se les reactivaron, sin cobro de los derechos vehiculares, sus respectivas cuentas.

Lo malo es que los bancos tardan 10 días en el procedimiento de activación, por lo que los afectados se quedaron sin poder sacar efectivo de los cajeros.

En Saltillo y Monclova también hay quejas de adultos mayores y empleados de gobierno afectados por el grave error cometido por el encargado del área de Ejecución Fiscal estatal.

HOY HABRÁ SENTENCIA

Con el número de expediente 79/2025, el Tribunal Laboral de la Región Carbonífera dictará hoy sentencia en torno a la muerte de un trabajador en una gasolinera del diputado Tony Flores.

Como se recordará, el mes de septiembre, José Guadalupe Muñoz, de 29 años, murió al caer de un andamio mientras hacía labores de albañilería en la gasolinera San Isidro, en Nueva Rosita.

Ante la negativa de la familia Flores de hacerse cargo de una indemnización para los deudos del joven trabajador, se decidió interponer una denuncia civil contra la empresa gasolinera.

Este jueves, en el Tribunal Laboral se llevará la audiencia de sentencia entre la parte afectada y los representantes legales del diputado plurinominal del Partido del Trabajo.

TIANGUIS TURÍSTICO

Del 13 al 16 de noviembre se llevará a cabo en Hidalgo el Tianguis Nacional de Pueblo Mágicos y Coahuila participará con stands de promoción turística.

El tianguis reunirá a 117 pueblos que expondrán su riqueza cultural, gastronómica, en este escaparate turístico internacional.

La delegación de Coahuila estará presente con la oferta turística de las ciudades de Viesca, General Cepeda, Arteaga, Candela, Múzquiz, Guerrero, Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas.

Aunque, la verdad, Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas son los pueblos mágicos más representativos de la entidad.

SOLIDARIA

La senadora Cecilia Guadiana lamentó y condenó la violencia sexual que sufrió hace dos días la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cerca del Zócalo capitalino, a manos de un borracho sujeto.

Cecy expresó su solidaridad con la mandataria nacional y dijo que no se puede permitir este tipo de agresiones a las mujeres.

Por fortuna, el violentador presidencial ya fue detenido y se encuentra sujeto a investigación, luego de que Claudia Sheinbaum interpuso formal denuncia ante la fiscalía capitalina.

Los conspiracionistas que nunca faltan aseguran que el manoseo a la Presidenta es un montaje bien armado.

DOS MUJERES

Y hablando de mujeres, buena mancuerna se dice que harán Claudia Sheinbaum Pardo y la nueva alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz.

La viuda del alcalde Carlos Manzo se reunió el martes en Palacio Nacional con la mandataria nacional y acordaron trabajar juntas en el Plan Michoacán, propuesto por la Presidenta.

Grecia, a propuesta del Cabildo de Uruapan, ocupa ahora el cargo de su esposo, asesinado el fin de semana durante un evento público.