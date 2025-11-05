Analiza EU incursión militar por Coahuila

Piedras Negras, Coahuila, ha sido en este 2025 sitio de entrada de drones procedentes de Estados Unidos para realizar labores de vigilancia e inteligencia en distintas regiones del país.

El más reciente vuelo ocurrió el pasado mes de agosto, cuando un dron no tripulado despegó de San Ángelo, Texas, y sobrevoló Michoacán, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México.

Fuentes de inteligencia fronterizas adelantaron que autoridades de Estados Unidos analizan utilizar a Piedras Negras ahora como entrada a drones de combate al narco en el centro y sur de México.

La misión militar tiene el objetivo de dañar directamente las estructuras de operación y los laboratorios de estupefacientes y se espera que estas acciones inicien a mediados del 2026.

Piedras Negras fue reconocida recientemente por encuestas de opinión a nivel nacional como la segunda ciudad más segura del País.

Sin embargo, en la mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier viso de intervención militar del gobierno de Donald Trump en México.

¡QUÉ ASCO!

Lamentable, por decir lo menos, resultó el oportunismo político en el que cayó el líder de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

Sin el mínimo respeto a la familia del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el fin de semana, Moreira Valdez exhibió en su curul un sombrero ensangrentado, tipo Halloween.

Se supone que la idea era homenajear al finado líder del llamado movimiento del sombrero y exigir justicia, pero la realidad es que todo quedó en una especie de broma macabra.

Al respecto, el diputado de Morena, Antonio Attollini, calificó de grotesco y denigrante lo hecho por Moreira Valdez, en un intento por sacar raja política de un lamentable homicidio.

“Rubén lleva tres períodos como diputado federal y es evidente que no tiene capacidad para ello, y que ahora no supera haber pasado de ser Rubén el terrible, a Rubén el risible”, sentenció.

Y lo que falta...

ESO SÍ ES LEGISLAR

El diputado federal Jericó Abramo Masso afirmó que el reciente homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue por un tema de debilidad presupuestal municipal.

Abramo Masso advirtió que para combatir al crimen se requiere dinero y voluntad y propuso asignar a los municipios de México otros 20 millones de pesos a cada uno para seguridad.

Añadió que los dos mil 463 municipios de México exigen presupuesto para contratación de policías y equipamiento a las corporaciones.

El legislador saltillense pidió reorientar 50 mil millones de pesos del anexo del ramo 33, destinado a apoyar a Pemex, para entregarlos a los estados y municipios.

¿PAREDES POR EL PRI?

Profunda preocupación comienza a generar en la clase política popular del PRI la posible designación del ex alcalde panista, Alfredo Paredes, como candidato a diputado local.

Versiones al interior de este organismo político advierten que Alfredo planea ser candidato del PRI por el distrito que actualmente tiene Edith Hernández y que abarca Monclova y Frontera.

En Monclova, refieren que la candidata a diputada local será Esra Cavazos, de Mejora Coahuila, que afirma, acompañará a su jefe Gabriel Elizondo en Palacio Legislativo.

La postulación de Paredes por el PRI no es algo oficial, pero la versión ya circula y preocupa a la militancia.

Veremos y diremos...

VIVILLO DESDE CHIQUILLO

El diputado federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, se les adelantó a los morenistas Ceci Guadiana y Luis Fernando Salazar y felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por el Plan Michoacán.

En redes sociales, Mejía Berdeja respaldó el plan por la paz y la justicia anunciado ayer por Sheinbaum Pardo para intentar pacificar Michoacán con apoyos sociales, seguridad.

“Todo nuestro respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir a los grupos criminales que privaron de la vida al alcalde Carlos Manzo”, posteó Ricardo Mejía.

Al cierre de la columna, ningún representante popular morenista de Coahuila externó un comentario sobre el Plan Michoacán.

Mejía Berdeja los agarró dormidos.