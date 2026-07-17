Confirma Luis Fernando Salazar que va por alcaldía de Torreón

Salazar Fernández dijo a De Buena Fuente que está listo y bien puesto para abanderar a la Cuarta Transformación en la contienda por la presidencia municipal de la perla lagunera.

El senador morenista, Luis Fernando Salazar, reafirmó ayer su interés por contender por la alcaldía de Torreón en el 2027.

El representante popular morenista pidió corregir diversas informaciones que aseguran que se va a retirar de la elección municipal, tras la llegada de Miguel Riquelme a la alcaldía torreonense.

“Estamos listos y puestos”, aseguró el senador lagunero, al reafirmar que va con todo por la presidencia municipal en el 2027.

CAE FACTURERA INFLUYENTE

Agentes de la FGR detuvieron en Saltillo a la cónyuge de un coordinador regional de la Fiscalía General de Coahuila por su implicación en la venta de facturas falsas.

Por razones de confidencialidad y seguridad, De Buena Fuente se guarda el nombre de la mujer identificada por las autoridades federales como una reconocida facturera.

Al momento de la aprehensión, según trascendió, la fémina traía más de 200 mil pesos en su poder y, al preguntarle por el origen, no pudo dar una explicación.

La presunta vendedora de facturas apócrifas pudo recuperar su libertad, merced a la intervención de importantes funcionarios de la fiscalía estatal que abogaron por ella y solicitaron el favor.

Información en proceso...

NETO A LA CÁRCEL

El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue detenido este jueves por su presunta implicación en el caso de huachicol fiscal descubierto en Coahuila en junio del 2025.

Como se recordará, fuerzas federales decomisaron en Ramos Arizpe más de 11 millones de litros de combustible de contrabando guardados y abandonados en 111 carro tanques de ferrocarril.

La empresa Ingemar, S.A. de C.V, de Ruffo Appel, fue señalada como la importadora del combustible ilegal de Estados Unidos a México, y por eso ayer Ernesto fue detenido en Ensenada, BC.

La averiguación contra el ex mandatario bajacaliforniano es por contrabando y delincuencia organizada.

MACÍAS POR ARTEAGA

En la risueña población de Arteaga, se ventilan nuevos aires políticos para la elección a la alcaldía del pueblo mágico.

Un empresario de apellido Macías trae los arrestos necesarios para acabar con la dinastía de la familia Durán en la candidatura del PRI a la presidencia municipal.

El renovado proyecto electoral cobra fuerza entre ciudadanos y empresarios locales, que ven con esperanza un cambio de gobierno municipal, más cercano a la gente y alejado de los negocios.

Macías es el apellido de este empresario que seguramente en los próximos días comenzará a generar abiertos apoyos al interior del Revolucionario Institucional.

Al tiempo...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que la delegación Bienestar de Coahuila fue de las que mejores resultados obtuvo ayer en México en la reunión nacional de delegados?