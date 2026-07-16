David Boone y la chistera de Rubén

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR es la figura principal de un proyecto político de Morena para la gubernatura de esta entidad, afirmaron fuentes de la 4T.

La conferencia magistral dictada por David Boone de la Garza , el pasado 9 de julio en el Centro de Convenciones de Torreón, es la primera, pero no será la única en la que participe en Coahuila.

Con el apoyo de la fiscal general, Ernestina Godoy y del secretario del Seguridad Pública, Omar García Harfuch, “El Güero” Boone será placeado por las cinco regiones de Coahuila.

Los colegios y asociaciones de abogados en Coahuila serán los encargados de realizar las invitaciones a conferencias magistrales, como pretexto de las visitas del funcionario federal.

La intención, según trascendió, es realizar algo similar a lo que AMLO hizo en Coahuila, con el entonces subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, aunque este al final huyó de Morena. David Boone labora en la FGR con funcionarios morenistas, pero se formó políticamente bajo la tutela y padrinazgo de Rubén Moreira Valdez.

Así es que no dude, que Boone de la Garza sea impulsado por Ariadna Montiel, dirigente de Morena, y Moreira Valdez, en un acuerdo político de esos que Rubén suele sacar de la chistera.

Veremos y diremos...

POLVOS DE AQUELLOS LODOS

Meses atrás, hackers de Nuevo León desencriptaron algunos celulares de políticos morenistas coahuiltecos.

Uno de ellos, según detallaron, fue el del lagunero Shamir Fernández, ex candidato de Morena a la alcaldía de Torreón y esposo de la diputada local electa Lily de Aguinaga.

De repente, en el dispositivo, aparecieron conversaciones interesantes de Shamir con su paisano y ex mecenas político, el senador del PRI, Miguel Riquelme Solís, hoy alcalde sustituto en Torreón.

Ayer, Riquelme Solís designó a David Fernández Hernández, hermano de Shamir y cuñado de Lily, como titular de Sistema Integral de Mantenimiento Vial en la Perla Lagunera.

Simples coincidencias...

LA CARTA DE CALEB

“Estamos listos para que estés en casa donde perteneces. Cada día sin ti nos ha recordado lo mucho que significas para la familia”, posteó ayer en Face, Caleb Drow, esposo de Tania Flores.

De perfil bajo, y de origen estadunidense, el cónyuge de Tania no entiende de la política en México y cree fielmente que la ex alcaldesa de Múzquiz es víctima de un malentendido.

“Los niños te extrañan más de lo que las palabras puedan expresar, El hogar no es lo mismo sin ti, mantente fuerte, y nunca olvides cuan profundamente eres amada”, dice en otro párrafo digital.

Una usuaria de nombre Karla Eliza comentó la carta de Caleb en Facebook con una interesante reflexión:

“Cuando salga, llévesela con usted y enséñele que primero es la familia, que aprenda que los errores se pagan y muy caro, pero lo más importante es llevársela”, posteó.

En Múzquiz, Caleb es considerado casi un santo por su ingenuidad y por aguantar los desmanes y desplantes de la familia Flores Guerra.

MEMORIA SELECTIVA

A la diputada federal por Morena, Cintia Cuevas, apenas llegó Miguel Riquelme a la alcaldía de Torreón, le dio un arranque de investigadora financiera.

La legisladora lagunera, de manera insistente, critica y exige a Riquelme Solís aclarar la última auditoria estatal por 250 millones de pesos.