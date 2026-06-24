Coahuila: Miguel Riquelme y Gabriel Elizondo en una riesgosa jugada política

Y es que se habla de que, en el hipotético caso de que Riquelme Solís sustituya al fallecido Román Cepeda en la presidencia torreonense, entonces Gabriel Elizondo asumirá la senaduría.

La posible llegada del senador Miguel Riquelme a la alcaldía de Torreón puede ser una jugada política de amplio espectro, en beneficio de uno de los aspirantes al gobierno de Coahuila .

El actual titular de Mejora Coahuila es suplente de Miguel en el Senado de la República, y llegar a esta tribuna representa para Gabriel una bocanada de experiencia política y legislativa.

Miguel Ángel, en cambio, regresa a sus orígenes por la puerta grande, y merced a su divorcio, no tendrá empacho en permitir que la señora Selina Bremer se quede al frente del DIF en Torreón.

Sin embargo, políticos comarcanos de colmillo retorcido advierten que la tradición marca que no debe haber dos gobernadores en un mismo periodo, pues el poder no se comparte ni se divide.

Y si el actual senador republicano llega a la alcaldía de la Perla de la Laguna, el poder político de la región será todo para él, e impondrá candidatos a diputados federales y presidentes municipales.

En temas de gobernabilidad, el gobierno estatal enviará una señal de claudicación y de fracaso político en la Comarca Lagunera, lo que desatará las luchas de grupos de poder locales.

El asalto a la razón puede ser costoso y caótico en materia de inversiones y seguridad pública, además del resurgimiento de perfiles impresentables, como Guti y Xavier Herrera, entre otros.

Miguel no es de fiar y, según integrantes de la clase política lagunera, más vale malo por conocido que mañoso reconocido, por lo que apuestan por un perfil como Lalo Olmos.

Aunque hay que aceptar que, para Gabriel Elizondo, asumir la senaduría le puede dar un pedigrí político muy necesario para el 2029.

A como se ven las cosas, sin duda, más vale darle una buena revisada a esta peligrosa jugada...

Salud dental

El diputado local morenista Alberto Hurtado anunció para próxima fecha un programa de atención dental a bajo costo.

Desde el Congreso local, en un en vivo en redes sociales, el legislador dijo ayer que el tratamiento consta de extracción de piezas dentales, limpieza y aplicación de resina, por solo cien pesos.

El diputado de la 4T superó ya la derrota en la elección del pasado 7 de junio, cuando buscaba la reelección, y por lo que se ve, regresó con energía y ánimo al tema de la gestión social.

“Los cargos públicos son para servir, son para ayudar a la gente”, reflexionó, tras destacar que pronto dará a conocer la fecha de inicio de este nuevo programa social.

Tambores de guerra

En Ramos Arizpe, los celos y la lucha de egos pueden generar serias fracturas entre las principales figuras del PRI local y desbaratar, en el 2027, la permanencia tricolor en la alcaldía.

Mire usted que hace unos días el diputado local electo, Chema Morales, invitó a la raza de prensa a un desayuno con motivo de festejar el Día de la Libertad de Expresión.

El inicio de la reunión de Chema con los reporteros se puso a las ocho de la mañana, pero resulta que, 15 minutos después, desde la jefatura de prensa municipal se les convocó a un recorrido del edil.

Por fortuna, solo dos integrantes de la prensa, aunque molestos, salieron del recinto para acudir a cumplir con la agenda municipal.

Chema, dicen, sacó su libreta y anotó el intento de sabotaje entre una lista de disimulados ataques que enfrenta y padece.

Y eso que la diputada local, Edna Dávalos, aguanta y se mantiene con mente fría...

Año y medio

El diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, lleva más de un año y medio intentando que se apruebe en el Congreso de la Unión la Ley de Gastos Médicos y Hospitalarios.

Según el legislador coahuilense, el dictamen de ley a su iniciativa para terminar con los excesos y abusos de las aseguradoras está listo para ser votado a favor en septiembre próximo.

Jericó destacó que solo falta que los legisladores de Morena no se dejen presionar por las empresas y hospitales, y acepten aprobar esta ley que beneficiará a millones de mexicanos.

Poderoso caballero es don Dinero...

La pregunta de hoy:

¿Alguien sabe dónde quedó Tony Flores, luego de dejar de fungir como diputado local?