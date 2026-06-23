El morenista Arturo Ávila ‘se destapa’ y va por la alcaldía Cuauhtémoc

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el legislador confirmó que su interés está centrado en una de las demarcaciones más disputadas de la Ciudad de México: la alcaldía Cuauhtémoc. Aunque aclaró que los tiempos formales aún no se definen, dejó claro que su participación es prácticamente un hecho dentro del partido.

El escenario político en la capital del país comienza a moverse rumbo a los próximos procesos electorales, y uno de los nombres que ya suena con fuerza es el del diputado de Morena, Arturo Ávila .

“Hemos decidido concentrarnos en Cuauhtémoc, la determinación será en los momentos que ya establezca el partido porque será hasta agosto o septiembre cuando vienen las convocatorias para esos espacios”, declaró el diputado.

Con esta postura, Ávila también descartó competir por la gubernatura de Aguascalientes, una opción que en algún momento había estado sobre la mesa dentro de los escenarios políticos.

UNA CONTIENDA QUE YA SE VISLUMBRA COMPETITIVA

El legislador morenista no ocultó su confianza en los resultados que podría obtener en la alcaldía. De hecho, aseguró que existen encuestas internas que lo colocan con ventaja frente a otros perfiles, lo que —según él— refleja el respaldo ciudadano hacia su partido en la demarcación.

“Hay encuestas que le dan preferencia a tu servidor y lo que muestra es que confían en Morena, que quieren un cambio. Más del 50 por ciento no quieren que se reelija porque perciben un mal gobierno y que no ha sido cercana”, señaló.

Para Ávila, la contienda en Cuauhtémoc representa una de las más relevantes del país, no solo por su peso político y económico, sino por la visibilidad que tiene dentro de la capital.

MORENA PERFILA VARIOS ASPIRANTES PARA CUAUHTÉMOC

El propio diputado reconoció que no será el único interesado en competir por la candidatura dentro de Morena. Entre los perfiles que mencionó destacan figuras con trayectoria dentro del movimiento, como Dolores Padierna y Caty Monreal, con quienes incluso dijo que sería un honor contender.

“Será un honor de los buenos poder competir con tan buenos perfiles y con compañeros tan entregados al movimiento. La convocatoria estableció plazos para septiembre, entonces vamos a estar muy atentos para la fecha específica y cumplir con los trámites necesarios”, puntualizó.

Este escenario abre la posibilidad de una contienda interna con distintos liderazgos del partido, lo que podría definir la estrategia final rumbo a la elección en una de las alcaldías más disputadas de la capital.

ALCALDESA ROJO DE LA VEGA BUSCA LA REELECCIÓN

Del otro lado del tablero político, la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ya ha manifestado públicamente su intención de buscar la reelección en 2027.

“Sí, por supuesto que sí (voy por la reelección)”, declaró en entrevista con el periodista René Delgado para el programa Entre Dichos.

Durante esa conversación, la alcaldesa también recordó el atentado que sufrió en 2024 cuando era candidata, un hecho que marcó su campaña y que ha utilizado para señalar el nivel de violencia política en el país.

Rojo de la Vega ha sido una de las voces más críticas de la oposición en la capital, especialmente hacia los gobiernos de Morena. Incluso ha calificado como “desgastante” la relación institucional con la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

DENUNCIAS Y DISCURSO POLÍTICO EN REDES SOCIALES

En paralelo a su gestión, la alcaldesa ha utilizado sus redes sociales como una plataforma constante de denuncia. Desde ahí ha señalado presuntas irregularidades en la alcaldía y en distintos niveles de gobierno.

Entre los temas que ha puesto sobre la mesa se encuentran las obras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, problemas de inundaciones y otras problemáticas urbanas que, asegura, afectan directamente a los habitantes de la demarcación.

Su presencia digital ha reforzado su perfil político, convirtiéndola en una de las figuras más visibles de la oposición en la Ciudad de México, especialmente en una alcaldía donde la competencia electoral suele ser intensa.