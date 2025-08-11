Coahuila: ¿Por qué Memo y MARS callan ante los viajes de lujo en la Sección 38?

Resulta extraño que en el PRI y el PAN coahuilteco se desgarren las vestiduras por las lujosas vacaciones de los hijos de AMLO, pero callen, ante los viajes de líderes de maestros de la 38.

Si hace unos días, los maestros en activo y jubilados, estaban molestos por las fotos de la representante magisterial, Lupita Córdova, en Turquía, ahora están llenos de rabia.

Y es que la secretaria de Coordinación de Seguridad Social, posteó en redes sociales, durante el fin de semana, varias selfies en Dubái como parte de su periplo vacacional internacional.

¿De dónde obtuvo Lupita el dinero para financiar las vacaciones familiares?, preguntan los maestros, enojados y angustiados por la falta de medicamentos en la clínica de la Sección 38.

Eso nadie lo sabe y seguramente la dirigente magisterial, Isela Licerio Luévano, no va a querer hablar del financiamiento vacacional obtenido por su principal colaboradora sindical.

Llama la atención que ni el senador Miguel Ángel Riquelme ni los diputados federales del PAN, Memo Anaya y Marcelo Torres, critiquen los excesos de la clase sindical de maestros en Coahuila.

¿Será que el parentesco de Isela con el empresario Juan Manuel Muñoz Luévano les tapa la boca?

WHATSAPP EMPRESARIAL

Primero fueron los empresarios de la Región Centro, los que ponderaron la atención directa que les brinda el fiscal general, Federico Fernández, en materia de seguridad pública.

Ahora sus homólogos de la Región Sureste resaltaron también en una reunión de este fin de semana el valor de la seguridad en la entidad como factor de inversión nacional y extranjera.

Fernández Montañez mantiene a nombre del gobernador Manolo Jiménez Salinas una comunicación fluida con los inversionistas coahuilenses, para casos de peticiones y soluciones conjuntas.

Por cierto, entre los acuerdos de la fiscalía con los representantes de la iniciativa privada está la creación de un WhatsApp de seguridad empresarial.

BAJO PERFIL

Algo ocurre en el entorno cercano al diputado local morenista, Alberto Hurtado, que ya preocupa al interior de Morena, por su ausencia mediática y política.

Alberto es un joven político de la 4T que no pierde oportunidad de aparecer en medios de comunicación con temas torales para la vida pública de Coahuila.

Pero el diputado ya tiene varias semanas que se mantiene en reserva con un inusual perfil bajo y sin actividad política, pública y notoria.

Beto es un hombre identificado políticamente con el grupo de la senadora morenista, Cecilia Guadiana, quien extrañamente también se decidió por un perfil bajo en las semanas recientes.

Veremos y diremos

COMERCIO EN JAULA

Una derrama económica de 5 millones de pesos, y la ocupación hotelera del 85 por ciento, reportó este domingo, la Canaco Monclova, tras la clausura del rally Coahuila 1000.

Según Armando de la Garza, representante de la Asociación de Hoteles, tras el arribo a Monclova, de los pilotos participantes en el rally, que salieron el día 7 de Torreón, ocurrió algo inusual.

El sábado por la tarde, solo los hoteles Fiesta Inn y One, reportaban buena ocupación, en tanto el resto, si acaso tenían cuatro reservaciones.

Pero por la noche, la mayoría de los hoteles, comenzaron a recibir llamadas en demanda de habitaciones disponibles, lo que generó una ocupación pocas veces vista en los últimos años.

Comerciantes, restauranteros, y hoteleros, amanecieron este lunes, con algo de dinerito en sus cajas, lo que resulta favorable para la alicaída economía monclovense.

JACOBO ES LÍDER

A ocho meses de asumir el cargo, el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, lidera en redes sociales la lista de presidentes municipales mejor posicionados en Facebook.

Jacobo tiene una base de 230 mil seguidores, seguido del alcalde de Ciudad Acuña, Emilio de Hoyos, con 47 mil simpatizantes.

Chano Díaz, alcalde de Sabinas, alcanzó los 31 mil, Javier Díaz, presidente municipal de Saltillo, trae 26 mil; y el edil de Monclova, Carlos Villarreal, llegó a 23 mil seguidores.

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, tiene 97 mil, pero hay que tomar en cuenta que este es su segundo periodo al frente de la comuna.