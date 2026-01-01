Coahuila: Proteger a menores, ¿quién se ocupa de eso?

Opinión
/ 1 enero 2026
    Coahuila: Proteger a menores, ¿quién se ocupa de eso?
    FOTO: FREEPIK

Una sociedad que no protege a sus hijos menores está condenada, por definición, a la decadencia, y ese es un destino que nuestras niñas, niños y adolescentes no merecen

Algo está muy mal en una sociedad en la cual las niñas, niños y adolescentes no son protegidos y resguardados de forma adecuada. Y es así porque en las nuevas generaciones descansa –aunque suene a frase hecha– el futuro mismo de nuestras comunidades y, en última instancia, de nuestra especie.

La responsabilidad del resguardo, por cierto, no es exclusiva de las autoridades, sino que constituye un deber compartido por todos los integrantes de la sociedad. Y en ello deben contarse todos los individuos adultos, incluso quienes no tienen hijos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Que el 2026 sea un mejor año para todos!

La ecuación es sencilla: una sociedad que tiende al progreso es aquella que se esfuerza por ofrecer, a cada nueva generación, mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo. En ese proceso va implícito el compromiso de asegurar que las niñas, niños y adolescentes cuenten con mejores condiciones durante el periodo de su desarrollo inicial como individuos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición y que da cuenta de cómo el número de carpetas de investigación, abiertas en Coahuila durante los primeros 11 meses del año pasado, por el delito de corrupción de menores, revela un incremento preocupante en la incidencia de dicha conducta indeseable.

Y es que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a noviembre de 2025 ya se había rebasado, en 66 por ciento, el número de indagatorias abiertas por ese mismo delito en la entidad durante todo el 2024.

Como se ha señalado en innumerables ocasiones, el seguimiento permanente de indicadores, en este caso de incidencia delictiva, no es un acto ocioso ni puede ser considerado como un hecho anecdótico. Muy lejos de tal posibilidad, se trata de un sistema de alerta que debe disparar, de inmediato, acciones en todos los sectores de la sociedad.

La autoridad está obligada, desde luego, a pasar revista a sus estrategias para encontrar explicación al incremento en la incidencia del delito concreto. También debe analizar las circunstancias de aquellas zonas de la geografía estatal en las cuales el fenómeno se haya disparado.

Pero el resto de los integrantes de la sociedad también debemos alertarnos y cuestionarnos cómo podemos –y debemos– contribuir a que este tipo de conductas no se multipliquen, es decir, cómo podemos ayudar a que las víctimas de este delito disminuyan.

Porque, como se ha dicho también de forma recurrente, la meta no es que se castigue a todos aquellos que incurran en el delito de corrupción de menores, sino impedir que el hecho se perpetre.

Nuestro compromiso tiene que ser, en ese sentido, el de involucrarnos y participar en la conformación de acciones que tiendan a fortalecer el cerco protector alrededor de niñas, niños y adolescentes. Y se trata, desde luego, de una asignatura en la cual no podemos darnos el lujo de fallar.

Temas


Derechos De Los Niños
A20

Localizaciones


Coahuila

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió