Coahuila tiene la mejor percepción de seguridad

De acuerdo con la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Coahuila es la entidad del país con la mayor proporción de habitantes que considera seguro el entorno donde viven. Que el ejercicio coloque a Coahuila en esta posición sin duda constituye una noticia relevante. El resultado de la encuesta dice, con toda claridad, que los coahuilenses, en general, consideramos que la probabilidad de terminar siendo víctimas de un delito es baja.

Como se ha dicho en múltiples ocasiones, la percepción representa una variable importante, pues constituye uno de los elementos a partir de los cuales tomamos decisiones. Y en no pocas ocasiones, lo que percibimos puede ser mucho más relevante que los datos duros. Así pues, el que hoy Coahuila aparezca como la entidad con menor percepción de inseguridad en esta encuesta representa un dato importante que debe valorarse en todo lo que implica. Conviene, sin embargo, tener claro que las encuestas –en particular las relativas al área de la seguridad pública– no constituyen instrumentos para identificar quiénes son “los buenos” y quiénes “los malos”, y sus resultados no pueden –no deben– usarse como si se tratara de una competencia que alguien gana y por ello debe recibir un premio. Por el contrario, la encuesta del Inegi sirve para identificar dónde están las áreas de oportunidad y afinar las estrategias orientadas a garantizar el resultado que todos deseamos: vivir en una comunidad caracterizada por la paz pública. Así, además de congratularnos por el indicador señalado, es preciso notar los resultados de la encuesta que revelan deficiencias o áreas de oportunidad, es decir, los indicadores en los cuales tenemos rezagos aún. Porque el hecho de que la percepción de inseguridad sea menor en Coahuila que en cualquier otra entidad no quiere decir que no exista.

Un ejemplo en este sentido es que, de acuerdo con la encuesta, casi el 40 por ciento de los coahuilenses se sienten inseguros cuando utilizan un cajero automático localizado en la vía pública, mientras que cerca del 38 por ciento de las personas dijeron sentirse inseguras al viajar por carretera. Por otra parte, la misma encuesta señala que la proporción de personas que no permite a sus hijos salir solos a la calle creció en comparación con la medición anterior, igual que lo hicieron la abstención para salir de noche, llevar dinero en efectivo, usar joyas o salir a caminar a la vía pública. Es verdad: Coahuila es la entidad del país donde una mayor proporción de habitantes se sienten seguros, pero los motivos para sentir inseguridad persisten y varios de ellos incluso crecieron. Esas cifras merecen atención y no solamente el resultado global positivo.

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