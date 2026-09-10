Se siente inseguro en México un 74% de ciudadanos

De acuerdo con el reporte, en el 2025 la percepción de inseguridad fue de 75.6 por ciento. Esto significa una disminución de 1.6 por ciento respecto al nuevo reporte.

El 74 por ciento de la población de 18 años y más perciben inseguridad en el País, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, del Inegi.

En este 2026, el estado del País con el mayor nivel de percepción de inseguridad es el Estado de México con 90 por ciento. Seguido de Morelos con 88.7 por ciento y Tabasco con 87.6.

El que menos percepción de inseguridad tiene es Coahuila con 27.8 por ciento, Yucatán con 35.5 por ciento y Aguascalientes con 41 por ciento.

En Nuevo León el nivel de percepción de inseguridad fue de 58.9 por ciento.

Según los datos de 2026 sobre la población de 18 años y más, el tipo de conducta delictiva o antisocial más atestiguada en los alrededores de la vivienda es el consumo de alcohol en la calle (62 %), seguido del consumo de droga (50.7 %), los robos o asaltos frecuentes (38.5 %), la venta de droga (35,6 %) y los disparos frecuentes (29.5 %).

VÍCTIMAS DE DELITOS

En el mismo reporte del Inegi se indica que la tasa de víctimas de delitos en el País disminuyó 2.7 por ciento entre 2024 y 2025.

De acuerdo con los resultados de la Envipe 2026, presentados este jueves, la tasa de víctimas de delitos pasó de 24 mil 135 personas de 18 años y más por cada 100 mil habitantes en 2024 a 23 mil 473 el año pasado. Esto es 662 menos casos por cada 100 mil habitantes.

El reporte indica que el 23.4 por ciento de las personas de 18 años y más en el país fue víctima de algún delito en 2025.

Las entidades con las tasas más elevadas de víctimas de delitos fueron Ciudad de México, con 34,930 por cada 100 mil habitantes, Estado de México, con 31,889, y Puebla, con 26,164.

Los principales delitos registrados en 2025 fueron fraude, con 24.1 por ciento; extorsión, con 19.8; y robo o asalto en calle o transporte público, con 16.4.

La tasa de los dos primeros aumentó, mientras que la del tercero disminuyó.