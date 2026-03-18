Coahuila: Van Cintia Cuevas y Toni Castro por la reelección, según Morena

Cintia es actualmente legisladora federal por el distrito 6 de Torreón, Coahuila; en tanto Antonio Castro representa en el Congreso de la Unión al distrito 7, de Saltillo.

Ante la falta de nuevas figuras políticas y la necesidad de asegurar el triunfo en las diputaciones federales ya ganadas, Morena repetirá como candidatos a Cintia Cuevas y Antonio Castro en 2027.

De resultar cierta la versión impulsada por consejeros nacionales de la 4T, ambos se jugarán la reelección en el 2027, ya que las encuestas internas de Morena los avalan, según reportan.

Los legisladores locales del Movimiento de Regeneración Nacional, Alberto Hurtado y Antonio Attolini, registran también altos niveles de popularidad y pueden ser tomados en cuenta.

Cintia y Antonio ganaron la elección en el 2024, pero se dice que su triunfo fue producto de la inercia del voto en favor de la entonces candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los dos deberán manifestar su intención de reelegirse a partir del 3 de agosto, al registrarse como aspirantes a coordinadores distritales federales.

COPIA ‘ALITO’ A MORENA

El Partido Revolucionario Institucional abrió ayer la candidatura a diputados, gobernadores y alcaldes, a todos los ciudadanos que se registren como defensores del voto.

Así lo dio a conocer “Alito” Moreno, al señalar que el partido ya no es solo de la militancia, sino de todos los mexicanos comprometidos a luchar por la defensa del voto popular contra Morena.

En conferencia de prensa, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, dio la bienvenida a la coahuilense Rosario Robles Berlanga como nueva defensora del voto de este organismo político.

Moreno Cárdenas dijo que el Revolucionario es el partido político mejor posicionado entre los mexicanos y convocó a un gran bloque nacional para defender el voto en la elección del 2027.

El dirigente nacional del PRI dijo que, al momento, ya se tienen registrados 7 mil defensores de la Nación que atendieron la convocatoria tricolor a nivel local, estatal y federal.

“Alito” Moreno llamó a reforzar en el 2027 la vigilancia en los 300 distritos federales, en las mil 800 alcaldías y los 31 congresos locales que se van a disputar en el país.

“Alito” Moreno advirtió que la 4T adelantó los tiempos electorales para julio de este año y señaló que el PRI entonces lo hará a partir de este mes de marzo para competir en igualdad.

TROMPO A LA UÑA

Fuerte reto tiene entre sus manos el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, con el tema del robo a un hermano del diputado Antonio Attolini y el atentado a un militante de Morena.

El epicentro de ambos casos es la Región Laguna y se circunscribe a posibles temas políticos por la elección a diputados locales en junio próximo.

Ante esta situación, el gobernador Manolo Jiménez salió ayer a pedir calma, a recordar que en Coahuila hay paz social y seguridad y a recomendar que no hay que politizar asuntos aislados.

El mandatario estatal afirmó que tanto el robo domiciliario al carnal de Attolini Murra como el incendio intencional al auto de un militante de Morena ya se investigan y serán resueltos.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Coahuila mantiene un alto índice de solución a robos, asaltos y otros delitos.

Estos dos son de tenor político...

AFECTA CRISIS A GANADEROS

Ranchos ganaderos de Coahuila no resistieron el impacto económico causado por el cierre de fronteras con EU a la exportación de ganado y cerraron el negocio.

Empresarios dedicados al ganado para exportar despidieron personal y dejaron de comprar ejemplares para engorda, ante las pérdidas económicas causadas por el gusano barrenador.

Un gran número de ganaderos en la entidad tomaron esta decisión al ver que, aunque en Coahuila no hay problemas de salud en las reses, la frontera a EU permanece cerrada.

La Unión Ganadera de Coahuila advirtió pérdidas superiores a los 12 millones de dólares, hasta el momento, por la falta de venta de ganado de engorda a Estados Unidos.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será buena idea que el gobierno federal adquiera a la empresa Altos Hornos de México?, como lo proponen trabajadores de la acería monclovense.