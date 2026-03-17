Torreón: Denuncia Antonio Attolini acoso político tras robo a casa de su hermano

Como un acto de intimidación calificó ayer el diputado local por Morena, Antonio Attolini, el robo de una caja fuerte, cometido por el guardia del lugar, en el domicilio de su hermano, en Torreón.

Por fortuna, el ladrón y guardia del fraccionamiento Viñedos fue detenido infraganti por los residentes y, al ser puesto a disposición de la fiscalía, confesó que le ordenaron cometer el ilícito.

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Ante la gravedad del asunto y el temor de más ataques contra Attolini y su familia, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena solicitó protección para el candidato a diputado por el distrito 9.

El CEN morenista advirtió que el robo de la caja fuerte y los daños a la residencia de Alberto Attolini no son un hecho aislado, pues el legislador ya fue objeto de agresiones anteriores.

La dirigencia de la 4T pidió para el político lagunero la asignación de acompañamiento especial de agentes de seguridad de la Guardia Nacional para evitar más actos de hostigamiento en su contra.

Tras la detención del autor del robo domiciliario y su confesión de que fue enviado por otra gente, Antonio Attolini expresó su temor a que se le presione y encubra a los que le pagaron.

La sustracción de la caja fuerte y la destrucción de muebles al interior de la casa del hermano de Attolini ocurrió el viernes pasado en el sector Viñedos.

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IGLESIAS SIN AGUA

Un auténtico viacrucis sufren en vísperas de Semana Santa iglesias y parroquias de la Diócesis de Saltillo, ante la falta de suministro de agua potable.

En específico, párrocos de la iglesia de San Francisco de Asís, en el centro de la capital de Coahuila, tienen más de 15 días sin el vital líquido.

Así lo hicieron saber a la feligresía durante la jornada de ejercicios espirituales del pasado lunes, tras reconocer la difícil situación por la que atraviesan a diario, antes de llegar a Semana Santa.

Aguas de Saltillo tiene la palabra...

LA RUTA DE LAS ARMAS

Torreón aparece entre los principales puntos de ingreso y tráfico de armas que inundan al país de armamento militar, con origen en Estados Unidos.

Según un reporte de la Sedena, en México existen 11 puntos de ingreso de armas estadounidenses, y una de ellas es la ruta El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Guanajuato.

El armamento llega a Torreón, Coahuila, desde Chihuahua, y de ahí se traslada a Zacatecas y Aguascalientes, hasta entregarse en Guanajuato para distribuirse y venderse en el Bajío.

Durango se ubica en la sexta ruta de tráfico de armas que entran al país desde Phoenix, Arizona, con puntos de reparto en Hermosillo, Sonora, Parral, Chihuahua, hasta Guadalajara.

CUATRO

Tal vez por vez primera en la historia política de la región, la Carbonífera tendrá cuatro legisladores locales a la vez en el Congreso local.

El diputado muzquense Tony Flores aseguró una posición plurinominal por el PT y repetirá como legislador, al igual que la sabinense Zulmma Guerrero, de UDC, que será reelecta por la vía “pluri”.

La ex coordinadora de Mejora Coahuila en Sabinas, Claudia Garza Iribarren, será candidata del PRI a diputada local en el distrito 3 y se anticipa su triunfo.

El síndico de mayoría en Múzquiz, Héctor Miguel García, “Gachupín”, disputará la elección legislativa de junio próximo como candidato del PRI por el distrito 6 y se pronostica que saldrá vencedor.

Salvo “Gachupín”, el resto de los candidatos a legisladores es posible que, en el 2027, repitan como aspirantes, pero ahora por la alcaldía en sus respectivos municipios.

Al tiempo...

WAR ROOM

El líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Robles Loustaunau, estará en Monclova este jueves.

Robles Loustaunau se reunirá con el y las aspirantes a legisladoras locales de los distritos electorales 4, 5, y 6 para ver temas de organización y de promoción.

Esra Cavazos, Cristina Amezcua y Héctor Miguel García fueron citados a la reunión con el dirigente estatal tricolor y el resto del equipo político del PRI en la región.

El mismo jueves, el titular de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, estará en Monclova y otros municipios de la Región Centro para la entrega de apoyos sociales a ciudadanos.