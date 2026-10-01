Coaliciones o colisiones que causan lesiones

Pero ahí andan, mendigando las migajas que se caen del plato de quienes comen a la mesa: Los politburós nacionales de Morena, PRI, PAN, PVEM y el PPT (Partido del Poquito Trabajo).

Los abstencionistas (que siguen siendo el “partido mayoritario de México) ni siquiera deberían contar entre la feligresía política nacional.

La nominación que está haciendo dicho partido en favor de Clara Luz Flores Carrales es una bocanada de oxígeno hacia la dirección suprema que debe alentar a todos los partidos políticos: El ciudadano y más -hay que decirlo- el que vota, porque quienes se abstienen son los primeros en relinchar; son los primeros en llenar chats, chales y redes con sus vociferantes aspavientos en busca de notoriedad... y de algún hueso. ¿Verdad Daniel, verdad Luis Gerardo, verdad Múzquiz, verdad, verdad...?

La encuesta de Morena y la “espejo” revelan una inclinación del partido hegemónico hacia el último de esos tres electores.

1. Todos los dueños de los partidos políticos en México la juegan primero para sus intereses.

Lo mejor que puede pasarles a esos partidos es que los resultados de las encuestas de a deveras -no las de los que se venden al mejor postor- coincidan con la voluntad de los dedos ungidores, que siguen existiendo.

En una sola verdad irrefutable coinciden todos los partidos políticos mexicanos: Al menos los candidatos a las 17 gubernaturas NO los eligen los gobernadores actuales, sino los dueños de los partidos nacionales.

Guste o no a los gobernadores que actualmente ejercen esas posiciones, la jugada de las elecciones de junio de 2027 se desarrolla en un tablero nacional, no estatal y mucho menos, local.

Esto no es bueno para nadie, porque la definición más contundente que existe de DEMOCRACIA es:

1. Menos Federación, más Estado.

2. Menos Estado, más municipio.

3. Menos municipio, más ciudadanos.

Pero la realidad actual dista mucho de esa verdad que no tiene puño y letra que la firme, pero sí muchos “puños...” que la hacen garras y esto ocurre desde tiempos de la dictadura perfecta del PRI durante 70 años e incluso viene de antes, cuando el porfiriato, cuando el callismo, cuando el cardenismo, en los albores del priyismo.

La ciudadanía está rodeada de partidos políticos donde cada cual vela nomás por su parcela.

- Es tan cierto esto, que “los amigos del centro” se hicieron presentes en el 2o informe de gobierno de Héctor García García en Guapalupe, en la presencia de Dante Delgado Rannauro, mandamás del MC y toda su comitiva jalisciense y capitalina.

- Tan es cierto esto, que en el 2o informe de gobierno de Adrián de la Garza se hizo presente Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, y lo mismo hizo Jorge Romero, presidente nacional del PAN.

- Tan cierto es esto, que el destape de Clara Luz Flores Carrales ocurrió en la CDMX, sede principal de Morena y en voz de los jerarcas nacionales de ese partido.

1. En consecuencia, para la gubernatura de NL, van en coalición PRI/PAN y Morena/PVEM/PPT.

2. El MC, por lo que veo hasta ahora, va solo.

Conociendo cómo se las gastan los egos de los mandones nacionales de cada partido, sospecho que no serán coaliciones, sino colisiones.

El tiempo me dará la razón, como ya sucedió con los vaticinios que DETONÉ desde hace un año sobre los tres candidatos que competirán para suceder al gobernador Samuel García Sepúlveda.

Quienes se alineen a Clara Luz, a Adrián y a Héctor después de que el arroz ya se coció, lucirán como oportunistas, vividores, centaveros y potenciales traidores.

Clara Luz, Adrián y Héctor saben cómo distinguirlos.

Va de reto:

En las ruedas de prensa que “Alito” ofreció el 14 de junio del 2025 en terrenos de Guapalupe y en la sede estatal del PRI, sostuvo que Adrián de la Garza iría solo como candidato priyista por la gubernatura, sin coalición con el PAN.

Mírenlo ahora, en el informe de Adrián, donde avaló con su presencia otras cosas, pero aprovechó el viaje para tirar un curricán del que ya muchos se gancharon. ¿Adivinen cuál fue ese curricán?

Jorge Romero hizo lo mismo, pero no le salió el tiro.

Fox igual y pintó a un PAN que solo existe en su mente imaginativa tan influenciada por el CBD (Cannabidiol) que consume para aliviar sus dolores reumáticos, al menos eso es lo que él dice.