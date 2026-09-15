Colombia, cámaras, fe y un arresto con sabor a pólvora

Bogotá la historia capaz de hacer sudar hasta al café. El documental mexicano, una clínica bajo reflectores, menores, tratamientos de transición de género. El influencer regiomontano y una orden judicial esperando en El Dorado como cobrador con traje.

Samuel Adrián, director de Colombia: fábrica de niños trans, llegó a Bogotá el domingo 13 de septiembre. La Policía ejecutó una orden de arresto vinculada con el proceso de desacato. El asunto, según reportes colombianos, no corresponde a una captura por delito penal. La medida deriva de la disputa judicial relacionada con contenidos publicados por Adrián y su negativa a retirar material digital.

Ahí empieza el carnaval periodístico.

En México, portales nacionales colocaron la detención en primera plana digital. Excélsior presentó el caso como un episodio ligado a la defensa del documental y reprodujo la postura de Adrián sobre menores sometidos, desde su perspectiva, a procedimientos irreversibles. MVS Noticias puso el acento regiomontano. Influencer regio, documental polémico y arresto en Colombia. El País de Cali destacó la orden judicial y el vínculo directo con la negativa a retirar el contenido.

Desde Colombia apareció otra lectura. El caso no equivale a una captura por delito penal. El debate se mueve entre libertad de expresión, protección de menores, responsabilidad periodística, decisiones médicas y límites judiciales.

Llega el cristianismo de ultranza, con su cubeta de agua bendita convertida en agua de pantano. Allí todo adquiere dimensiones bíblicas: el documentalista como mártir digital, el tribunal como dragón institucional, el menor como símbolo de batalla cultural y las redes sociales como púlpito con conexión 5G.

La ironía resulta inevitable. Hay sectores capaces de convertir una discusión médica en cruzada, la disputa en espectáculo y el eso en fábrica industrial de indignación. Cambian las túnicas, permanecen los absolutos.

El humor negro entra por la puerta trasera, vestido de Señor Matanza, con mano negra y libreta de reportero. No viene a dictar sentencia. Viene a mirar el circo. En una esquina, creyentes radicalizados levantan consignas. En otra, activistas defienden derechos y dignidad. En medio, periodistas intentan separar hechos, opiniones, denuncias y propaganda. Las redes, felices, venden palomitas.

Las reacciones periodísticas internacionales tampoco tardaron. Medios colombianos subrayaron el carácter judicial de la medida. Portales mexicanos remarcaron la dimensión política y cultural del documental. Algunos comentaristas presentaron a Adrián como defensor de menores. Otros cuestionaron sus afirmaciones y el tratamiento de su investigación.

La diplomacia mexicana entró al escenario con menos trompetas y más protocolo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó asistencia consular y acompañamiento integral para Adrián, además de señalar su buen estado de salud y seguimiento jurídico. La diplomacia, esa criatura poco amiga del grito, suele caminar con zapatos lustrados mientras internet corre descalzo.

Colombia, mientras tanto, sostiene el expediente judicial. México acompaña a su ciudadano. Las redes fabrican héroes y villanos. El documental sigue circulando. El debate continúa.

Al final, entre cámaras, biblias, tribunales, médicos, activistas e influencers, permanece una pregunta incómoda: ¿dónde termina la investigación y dónde empieza la cruzada?

Tal vez la respuesta no tenga luces de neón. Tampoco aplausos. En tiempos de pantano digital, conviene recordar algo elemental. El documental puede provocar discusión, exigir datos e incomodar a todos.

Cuando la fe decide manejar el volante, conviene revisar los frenos.