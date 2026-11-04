Comedia de la pantalla chica a la grande

Este fin de semana se estrena en cines la película animada “El gato con sombrero” cuya versión en inglés protagoniza Bill Hader, ganador de tres Emmys, uno de ellos por el programa animado “South Park”.

Curiosamente, el estreno de “El gato con sombrero” en cines coincide con el que el fin de semana pasado tuvo en el streaming el documental “SCTV: Ese gran programa de TV que no sabías que existía”. Bajo la dirección del también ganador del Emmy Jason Hehir (por la miniserie documental “El último baile”) con todo y su título tan largo y aunque no es uno de los protagonistas, Bill Hader tiene una participación importante no solo por dar su testimonio como un asiduo espectador del mismo que lo alentó a con el paso de los años formar parte del programa “hermano” del mismo, “Saturday Night Live” sino porque ... ¡se la pasa riendo casi todo el tiempo!

No es para menos. En tiempos como los que vivimos a nivel mundial en los que literalmente no sabemos si reír o llorar, el ver un trabajo como “SCTV” es una bocanada de aire fresco aunque sea una emisión que apela totalmente a la nostalgia de una generación como la X, que conocimos a algunos de los protagonistas de ese programa de comedia que con un muy bajo presupuesto se emitía desde Canadá, como los ya desaparecidos desde hace años como John Candy y Harold Ramis o más recientemente Catherine O´Hara, quien alcanzó a participar en la reunión del elenco original el año pasado a unos meses de haber fallecido también a inicios de este año.

“SCTV” debía su título a las siglas de “Second City TV”, porque surgió a raíz de la popularidad en la ciudad de Chicago, Illinois, de “Second City”, un grupo de comediantes que hacían improvisación cuya popularidad resonó hasta Canadá y en 1976, un año después del inicio del mencionado y aún vigente “Saturday Night Live”, que con todo y su incomparable presupuesto como lo refiere uno de los entrevistados, el actor Tom Hanks, quien confiesa se basó en muchos de sus sketchs para el programa de TV que lo dio a conocer antes de triunfar en el cine como lo fue “Bossom Buddies”, si bien SNL daba fama y fortuna, SCTV daba prestigio artístico a la comedia.

Así, si bien “SCTV”, que acaba de ser nominada a los Critic´s Choice Awards como Mejor Documental Histórico, va a ser mayormente disfrutado para generaciones como la X y anteriores, las más recientes lo van a encontrar sorprendente y no dudamos también divertido, al poder ver en plataformas como Disney, Netflix o HBO películas en las que algunos de los mencionados, más otros, encontraron fama y fortuna como John Candy (entre “1941”, de Spielberg a “Splash”, junto a Tom Hanks y Eugene Levy, también de SCTV); Harold Ramis y Rick Moranis (“Los cazafantasmas”), eso sin contar a Martin Short, aún vigente en “Only Murders in the Building”, entre otros.

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