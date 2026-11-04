¿Madrugaron? Las canciones navideñas se apoderan del streaming internacional

¿Madrugaron? Las canciones navideñas se apoderan del streaming internacional

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

Aunque noviembre apenas comienza, los éxitos de Mariah Carey, Wham!, Sia y Brenda Lee ya suman millones de reproducciones en la plataforma musical

Show
/
COMPARTIR

La emoción, las fiestas y la diversión de Halloween y el Día de Muertos apenas quedaron atrás; sin embargo, la búsqueda de otra celebración que motive o “ilumine” las redes sociales ya impulsa las canciones creadas especialmente para la temporada navideña.

Entre los títulos que destacan está uno que desde hace años es más que un clásico de la cultura pop: ‘All I Want for Christmas Is You’, de Mariah Carey. La canción, estrenada en 1994, alcanzó esta semana el puesto número 32 del Top Global de Spotify, con más de 1.87 millones de reproducciones, de acuerdo con los registros del 1 de noviembre y se mantiene en el lugar 49.

Así que en VMÁS te compartimos algunos de los éxitos navideños que esta vez no solo acompañarán las fiestas, las salidas o las horas de trabajo, sino que, incluso antes de que comience la temporada, ya están marcando tendencia.

CANCIONES ADELANTADAS

La canción de Carey, que ha inspirado a numerosos artistas a realizar sus propias versiones, también le valió desde hace algunos años el título de ‘La Reina de la Navidad’.

La melodía, que acompaña las celebraciones desde hace décadas, ha roto múltiples récords en la industria musical. Entre sus logros destaca haber permanecido 22 semanas en el primer lugar de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de los temas con más semanas acumuladas en la cima de ese listado.

Además, Carey suma más de 101 semanas en el primer puesto del Hot 100 a lo largo de su carrera, una marca que la coloca por encima de cualquier otro artista. También fue la primera intérprete en conseguir un número uno en cuatro décadas diferentes: los años 90, 2000, 2010 y 2020.

‘Last Christmas’, del grupo Wham!, fue compuesta por George Michael y Andrew Ridgeley y lanzada en diciembre de 1984. Sin embargo, con el paso de los años se ha consolidado como otra de las piezas favoritas del público.

El 1 de noviembre, la canción ingresó al Top Global de Spotify en el puesto número 40, con poco más de 1.75 millones de reproducciones, lo que anticipa que este año volverá a ser una de las protagonistas de la temporada al colocarse justo esta misma semana en el lugar 46.

LAS MUJERES EN LOS TEMAS DECEMBRINOS

Otro de los temas que ya comienza a ganar reproducciones es ‘Snowman’, de Sia. La balada contemporánea, lanzada en 2017, encontró en las redes sociales un impulso importante, pues comenzó a utilizarse en videos y fotografías para ambientar publicaciones y participar en distintos retos. Uno de sus momentos de mayor popularidad llegó en noviembre de 2020, cuando se convirtió en un clásico moderno para muchos usuarios.

El éxito de Sia también acumula más de 431 millones de reproducciones de su video oficial en YouTube y, durante la primera jornada de noviembre, ingresó al Top Global de Spotify en el puesto número 145, con 1.13 millones de reproducciones.

@brendaleeofficial We'll be #RockinAroundTheChristmasTree this Fourth of July weekend! #ChristmasInJuly #BrendaLee ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

Por último, pero no menos importante, ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’, de Brenda Lee, es otra de las canciones que ya resuenan en las listas de popularidad. Lanzada en 1958, ha acompañado películas y series durante décadas y, en 2023, alcanzó por primera vez el número uno del Billboard Hot 100, 65 años después de su lanzamiento original.

Con 1.02 millones de reproducciones durante el 1 de noviembre, la canción se ubicó en el puesto número 197 del Top Global de Spotify.

Ye vuelve a México: llevará su espectáculo al Estadio Banorte en marzo de 2027

Todavía falta casi un mes para que las fiestas decembrinas alcancen su máximo esplendor; sin embargo, entre las tendencias en redes sociales, la sensación de que los meses pasan cada vez más rápido y la búsqueda de estímulos para el día a día, estas canciones navideñas ya comenzaron a ponerle música a los recuerdos con los que despediremos 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Espectáculos
Música
Navidad
Localizaciones
México
Personajes
Mariah Carey
Organizaciones
Spotify
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Las empresas Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) se mantienen en concurso mercantil mientras se analiza la viabilidad de un consorcio para su compra.

Ven viable compra conjunta de AHMSA y Minosa; aún sin oferta formal
97.5% de casos de extorsión cometidos durante 2025 quedó en ‘cifra negra’, pues no hubo denuncia o no se inició investigación.

Se dispara 65% extorsión en México, advierte organización
Los consejeros buscan medidas para “restaurar la integridad y fortalecer los controles de gestión administrativa” del órgano electoral.

Solicitará INE auditorías externas por anomalías en contratos de gestión de Taddei
Fotografía publicada en las cuentas oficiales de X @jamestalarico y @ginafortexas que muestra a James Talarico (i) y Gina Hinojosa brindando por su victoria en un local de Texas.

Un ‘terremoto político’ en Texas, impulsan los latinos una histórica victoria demócrata

Claudia Sheinbaum descartó visitar Uruapan para reunirse con Grecia Quiroz, a un año del asesinato de Carlos Manzo.

Sheinbaum descarta reunirse con Grecia Quiroz durante el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo
Los descuentos directos encabezan las razones para aprovechar la temporada.

Buen Fin 2026: 8 de cada 10 mexicanos usarán crédito para comprar, revela Ipsos
Los comercios del Centro Histórico de Saltillo ofrecerán descuentos y promociones durante todo noviembre para atraer a más visitantes.

Todo noviembre será de ofertas en el Centro Histórico de Saltillo; anuncian comerciantes

Con cuatro preseas doradas, Natalia Carrales representó a Coahuila en una competencia que reunió a cerca de 700 deportistas de distintos países.

Coahuilense Natalia Carrales gana cuatro oros en el Panamericano de Karate WUKF 2026