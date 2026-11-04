¿Madrugaron? Las canciones navideñas se apoderan del streaming internacional

La emoción, las fiestas y la diversión de Halloween y el Día de Muertos apenas quedaron atrás; sin embargo, la búsqueda de otra celebración que motive o “ilumine” las redes sociales ya impulsa las canciones creadas especialmente para la temporada navideña. Entre los títulos que destacan está uno que desde hace años es más que un clásico de la cultura pop: ‘All I Want for Christmas Is You’, de Mariah Carey. La canción, estrenada en 1994, alcanzó esta semana el puesto número 32 del Top Global de Spotify, con más de 1.87 millones de reproducciones, de acuerdo con los registros del 1 de noviembre y se mantiene en el lugar 49. Así que en VMÁS te compartimos algunos de los éxitos navideños que esta vez no solo acompañarán las fiestas, las salidas o las horas de trabajo, sino que, incluso antes de que comience la temporada, ya están marcando tendencia.

CANCIONES ADELANTADAS La canción de Carey, que ha inspirado a numerosos artistas a realizar sus propias versiones, también le valió desde hace algunos años el título de ‘La Reina de la Navidad’. La melodía, que acompaña las celebraciones desde hace décadas, ha roto múltiples récords en la industria musical. Entre sus logros destaca haber permanecido 22 semanas en el primer lugar de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de los temas con más semanas acumuladas en la cima de ese listado. Además, Carey suma más de 101 semanas en el primer puesto del Hot 100 a lo largo de su carrera, una marca que la coloca por encima de cualquier otro artista. También fue la primera intérprete en conseguir un número uno en cuatro décadas diferentes: los años 90, 2000, 2010 y 2020.

‘Last Christmas’, del grupo Wham!, fue compuesta por George Michael y Andrew Ridgeley y lanzada en diciembre de 1984. Sin embargo, con el paso de los años se ha consolidado como otra de las piezas favoritas del público. El 1 de noviembre, la canción ingresó al Top Global de Spotify en el puesto número 40, con poco más de 1.75 millones de reproducciones, lo que anticipa que este año volverá a ser una de las protagonistas de la temporada al colocarse justo esta misma semana en el lugar 46.

LAS MUJERES EN LOS TEMAS DECEMBRINOS Otro de los temas que ya comienza a ganar reproducciones es ‘Snowman’, de Sia. La balada contemporánea, lanzada en 2017, encontró en las redes sociales un impulso importante, pues comenzó a utilizarse en videos y fotografías para ambientar publicaciones y participar en distintos retos. Uno de sus momentos de mayor popularidad llegó en noviembre de 2020, cuando se convirtió en un clásico moderno para muchos usuarios. El éxito de Sia también acumula más de 431 millones de reproducciones de su video oficial en YouTube y, durante la primera jornada de noviembre, ingresó al Top Global de Spotify en el puesto número 145, con 1.13 millones de reproducciones.

Por último, pero no menos importante, ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’, de Brenda Lee, es otra de las canciones que ya resuenan en las listas de popularidad. Lanzada en 1958, ha acompañado películas y series durante décadas y, en 2023, alcanzó por primera vez el número uno del Billboard Hot 100, 65 años después de su lanzamiento original. Con 1.02 millones de reproducciones durante el 1 de noviembre, la canción se ubicó en el puesto número 197 del Top Global de Spotify.