Otra vez Saltillo: Reprograma La Cotorrisa su show hasta abril de 2027 por baja venta de boletos
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El espectáculo de Ricardo Pérez y Slobotzky cambió de fecha a pocos días de su presentación original; las entradas seguirán siendo válidas para abril
Una vez más, Saltillo está en el centro de la conversación del espectáculo, y no precisamente por un acierto, sino porque la baja afluencia de público llevó a reprogramar el show en vivo de La Cotorrisa.
“Por motivos de baja afluencia, hemos tomado la decisión de reprogramar nuestro evento originalmente previsto para el 8 de noviembre. La nueva fecha será el 9 de abril de 2027, en el mismo recinto y horario”, se lee en la imagen que comenzó a circular en redes sociales desde el perfil de Facebook de la boletera New Ticket.
La función formaba parte del tour nacional que Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky realizan en diversas ciudades del país. Entre sus próximas presentaciones se encuentra Monterrey, donde actuarán este viernes y, a diferencia de lo ocurrido en Saltillo, están cerca de agotar las localidades.
¿QUÉ PASÓ CON LA COTORRISA?
De igual manera, se informó que quienes ya no deseen asistir al espectáculo en la nueva fecha tienen la opción de solicitar un reembolso.
“Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha. Si deseas solicitar un reembolso, puedes hacerlo a través de los siguientes medios: correo: reembolsos@newticket.com.mx y teléfono: 8713288243”, se lee en el comunicado.
La presentación en Saltillo fue anunciada el 7 de agosto a través de las redes sociales del espectáculo. Desde entonces, algunos usuarios cuestionaron que la ciudad elegida para recibir a los comediantes fuera Saltillo y no Torreón.
Una vez más, la situación pone sobre la mesa el mote de “plaza difícil” que suele atribuirse a Saltillo. Pese a la llegada de espectáculos variados y producciones de alcance nacional, algunos eventos han enfrentado dificultades para convocar al público, lo que ha llevado a implementar promociones y descuentos en los precios de los boletos, como ocurrió con presentaciones de Alejandro Sanz, JNS y algunas obras de teatro, entre otros.