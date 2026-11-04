Otra vez Saltillo: Reprograma La Cotorrisa su show hasta abril de 2027 por baja venta de boletos

Una vez más, Saltillo está en el centro de la conversación del espectáculo, y no precisamente por un acierto, sino porque la baja afluencia de público llevó a reprogramar el show en vivo de La Cotorrisa.

“Por motivos de baja afluencia, hemos tomado la decisión de reprogramar nuestro evento originalmente previsto para el 8 de noviembre. La nueva fecha será el 9 de abril de 2027, en el mismo recinto y horario”, se lee en la imagen que comenzó a circular en redes sociales desde el perfil de Facebook de la boletera New Ticket.

La función formaba parte del tour nacional que Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky realizan en diversas ciudades del país. Entre sus próximas presentaciones se encuentra Monterrey, donde actuarán este viernes y, a diferencia de lo ocurrido en Saltillo, están cerca de agotar las localidades.