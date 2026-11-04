Otra vez Saltillo: Reprograma La Cotorrisa su show hasta abril de 2027 por baja venta de boletos

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Otra vez Saltillo: Reprograma La Cotorrisa su show hasta abril de 2027 por baja venta de boletos
    Plan. Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky tendrán que esperar varios meses más para encontrarse con el público saltillense. FOTO: FACEBOOK@LACOTORRISA

El espectáculo de Ricardo Pérez y Slobotzky cambió de fecha a pocos días de su presentación original; las entradas seguirán siendo válidas para abril

Una vez más, Saltillo está en el centro de la conversación del espectáculo, y no precisamente por un acierto, sino porque la baja afluencia de público llevó a reprogramar el show en vivo de La Cotorrisa.

“Por motivos de baja afluencia, hemos tomado la decisión de reprogramar nuestro evento originalmente previsto para el 8 de noviembre. La nueva fecha será el 9 de abril de 2027, en el mismo recinto y horario”, se lee en la imagen que comenzó a circular en redes sociales desde el perfil de Facebook de la boletera New Ticket.

La función formaba parte del tour nacional que Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky realizan en diversas ciudades del país. Entre sus próximas presentaciones se encuentra Monterrey, donde actuarán este viernes y, a diferencia de lo ocurrido en Saltillo, están cerca de agotar las localidades.

¿QUÉ PASÓ CON LA COTORRISA?

De igual manera, se informó que quienes ya no deseen asistir al espectáculo en la nueva fecha tienen la opción de solicitar un reembolso.

“Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva fecha. Si deseas solicitar un reembolso, puedes hacerlo a través de los siguientes medios: correo: reembolsos@newticket.com.mx y teléfono: 8713288243”, se lee en el comunicado.

La presentación en Saltillo fue anunciada el 7 de agosto a través de las redes sociales del espectáculo. Desde entonces, algunos usuarios cuestionaron que la ciudad elegida para recibir a los comediantes fuera Saltillo y no Torreón.

Noviembre en pantalla: las series y superproducciones que llegan

Una vez más, la situación pone sobre la mesa el mote de “plaza difícil” que suele atribuirse a Saltillo. Pese a la llegada de espectáculos variados y producciones de alcance nacional, algunos eventos han enfrentado dificultades para convocar al público, lo que ha llevado a implementar promociones y descuentos en los precios de los boletos, como ocurrió con presentaciones de Alejandro Sanz, JNS y algunas obras de teatro, entre otros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cancelación
Comedia
Espectáculos

Localizaciones


Saltillo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que la incertidumbre institucional en el INE podría afectar la organización de los comicios del 2027 y las decisiones de inversión en el país.

Manolo Jiménez advierte que la crisis en el INE podría poner en riesgo la certeza electoral de 2027
Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

El líder priista Alejandro Moreno exigió una investigación seria en contra de Andy López Beltrán.

Acusa Alejandro Moreno a Andy López Beltrán de corrupción y afirma que debería estar en prisión
Los demócratas trazaron un camino extraordinario hacia la victoria en el Senado a través de algunos de los estados más conservadores del país.

Los demócratas ganan el Senado y ponen fin al dominio republicano en el Congreso
Oferta. Las plataformas preparan un cierre de año con apuestas para todos los gustos, desde historias inspiradas en personajes históricos hasta producciones que retoman universos cinematográficos y literarios.

Noviembre en pantalla: las series y superproducciones que llegan
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
true

Trump: Es hoy un día crucial para EU, México y el mundo
true

El peor Trump para Sheinbaum