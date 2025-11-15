Cómo los pueblos indígenas impulsarán el progreso en la COP30

Por Sonia Guajajara, Project Syndicate.

BELÉM- Todo el mundo esperaba con impaciencia la Confe, rencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) que se celebra este año en Belém (Brasil). Una COP en la Amazonia aumenta las expectativas de quienes reconocen la urgencia del cambio climático y su impacto en nuestras vidas y en el medioambiente. Por eso el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dice que es la “COP de la verdad”.

Como coanfitriones de esta COP, los pueblos indígenas y las comunidades locales de la región amazónica de Brasil entienden lo que está en juego. Estamos entre los principales perjudicados por el cambio climático, ya que nuestras vidas y medios de subsistencia tienen conexión directa con los ecosistemas naturales y con la biodiversidad, amenazados por el calentamiento global. Pero también estamos entre los que pueden ofrecer algunas de las respuestas más poderosas al problema. Por ejemplo, los territorios gestionados por pueblos indígenas y comunidades locales tienen tasas de deforestación hasta un 50% inferiores a las de otras áreas.

No es casualidad, ya que tenemos una conexión espiritual con la naturaleza; al usar los conocimientos tradicionales para proteger nuestros territorios, también protegemos sumideros de carbono y servicios ecosistémicos cruciales que benefician a todos.

Para cumplir los objetivos urgentes consagrados en el Acuerdo de París, la formulación de políticas climáticas debe tener presente el aporte de los pueblos indígenas. Esto implica reconocer que la protección territorial y las políticas de tenencia de la tierra son medidas con una inherente eficacia climática.

Este reconocimiento también resalta otro tema. Los pueblos indígenas han sido siempre los que menos recursos reciben dentro de los flujos de financiación climática y ambiental: menos del 1% de los fondos llega a estos territorios, lo que es a la vez ineficiente e injusto. Por eso el gobierno brasileño, en estrecha colaboración con otros países y con organizaciones indígenas, ha hecho todo lo posible para garantizar que la COP30 beneficie a los protectores de los bosques.

Entre las medidas necesarias para hacerlo realidad se encuentra el Compromiso Intergubernamental sobre la Tenencia de la Tierra, anunciado en la Cumbre de Líderes Mundiales de la COP30 el 6 de noviembre. El objetivo es reconocer y asegurar una cantidad predefinida de tierras o territorios gestionados por pueblos indígenas y comunidades locales, con plazo en 2030. Este acuerdo histórico no es sólo ambicioso, sino también el primer compromiso mundial sobre la tenencia de la tierra. Brasil ha trabajado con la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima, una coalición de 36 gobiernos y la Unión Europea, para promover este compromiso vital, lo que sienta las bases para que la COP30 se convierta en un momento decisivo en la agenda climática mundial.

Además, los gobiernos donantes y las instituciones filantrópicas renovarán un compromiso de 2021 (nacido en la COP26 de Glasgow) de asignar 1,700 millones de dólares adicionales en los próximos cinco años a programas en apoyo de los bosques y la tenencia de la tierra. El objetivo del compromiso original ya se superó, con la movilización de 1,860 millones de dólares. La renovación del compromiso es una señal de que los gobiernos y la sociedad civil siguen dando la misma importancia a esta dimensión crítica de la acción climática.

Después de que los jefes de Estado y gobierno anuncien los compromisos, su firma formal tendrá lugar el 17 de noviembre, en un acto en el que se presentará la Agenda de Acción de la COP30, uno de cuyos temas centrales es alcanzar un “equilibrio ético mundial”. Por ejemplo, se calcula que los pueblos indígenas y las comunidades locales sólo han recibido en forma directa un 10% de los 1860 millones de dólares aportados. Con el “Compromiso 2.0”, y como parte de la Agenda de Acción de la COP30, buscamos un aumento sustancial de ese porcentaje. Quienes mejor administran sus territorios merecen administrar también una parte mayor de los recursos destinados a la protección territorial.

Tras el anuncio en la Cumbre de Líderes Mundiales, los compromisos financieros y de tenencia de la tierra tendrán su lanzamiento oficial en un acto que encabezaré el 17 de noviembre en la «zona azul» de la conferencia. Me acompañarán ministros y funcionarios de otros países tropicales, donantes, instituciones filantrópicas y, por supuesto, líderes indígenas.

Además, estos compromisos servirán de base para otra importante iniciativa de esta COP: el lanzamiento del Fondo para Bosques Tropicales para Siempre. Dado que los pueblos indígenas y las comunidades locales son esenciales para garantizar el éxito de la puesta en práctica de este mecanismo, gestionarán al menos el 20% de los fondos que movilice.

Son grandes avances, y es importante recordar que sólo han sido posibles porque los pueblos indígenas y las comunidades locales exigieron tener voz en los procesos de toma de decisiones. La participación es crucial para el reconocimiento. Por eso en Brasil tenemos un Ministerio de Pueblos Indígenas, y por eso la COP30 pondrá en primer plano nuestras voces y puntos de vista propios. Con la acción conjunta de mi ministerio, organizaciones indígenas y otros socios, estamos haciendo posible la Aldea de la COP, un alojamiento para tres mil indígenas que serán el corazón de esta COP.

Además, gracias a la creación por parte de la presidencia de la COP30 de un Círculo de los Pueblos, esta cumbre tendrá acreditada dentro de la zona azul una cantidad inédita de representantes de los pueblos indígenas. Mejorando los canales de participación y activismo, Brasil ha creado las condiciones para que los pueblos indígenas y las comunidades locales hagan oír su voz como nunca antes.

Brasil invita a todos los gobiernos, donantes e instituciones de desarrollo a unirse al Compromiso Intergubernamental sobre la Tenencia de la Tierra y a contribuir al renovado Compromiso por la Tierra y los Bosques. Sólo trabajando juntos podremos proteger los ecosistemas, fortalecer la tenencia de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales e invertir en las personas como fundamento para un desarrollo resiliente, una transición justa y una estabilidad climática duradera. Copyright: Project Syndicate, 2025.

Sonia Guajajara es ministra de la cartera de Pueblos Indígenas en Brasil.