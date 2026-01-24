Frente a los escenarios de una reforma electoral diseñada específicamente para dar a Morena el control y la permanencia indefinida en el poder, conviene releer el excelente libro titulado “Cómo mueren las democracias”, que describe el avance de gobiernos autoritarios a partir de las oportunidades que abre la democracia.

Esta obra de Steven Levitsky y Daniel Ziblat muestra la vulnerabilidad del sistema democrático, que permite que a partir de verborrea y demagogia se le endulce el oído al pueblo bueno, con persuasivas promesas que sólo pretenden asegurar votos.

No debemos olvidar que el 4 de febrero de 1992 el teniente coronel Hugo Chávez encabezó un golpe de Estado en contra del presidente legítimo de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, señalado públicamente por corrupción. Sin embargo, aunque este movimiento militar fracasó, proyectó a este líder golpista de modo tal que en 1998 se presentó a las elecciones presidenciales y las ganó, iniciándose así una dictadura que se consolidó hasta nuestros días a través de su heredero Nicolás Maduro, a quien Chávez personalmente seleccionó poco antes de morir aquejado por el cáncer.

El pueblo venezolano -seducido por el carisma de Chávez- no logró visualizar que un militar golpista difícilmente soltaría el poder y en 1998 le entregó el país -legítimamente y por propia voluntad- en unas elecciones totalmente democráticas.

Levitsky y Ziblat destacan que el camino del autoritarismo pasa por el secuestro de las instituciones electorales, la compra, extorsión o amenaza de opositores políticos. También la modificación de las reglas electorales para obtener ventajas decisivas frente a la oposición.

Lo que nos queda claro es que Hugo Chávez -para controlar a Venezuela y convertirla en su rehén- realizó todo lo anterior.

Estos autores hacen énfasis en la ironía de que quienes traicionan a la democracia siempre traen como discurso la defensa de ella.

Sin embargo, Chávez se apropió del país de forma tal que él eligió directamente a su sucesor, usurpando el derecho que tenía el pueblo venezolano de seleccionar -a través de un proceso electoral- a quien gobernaría el país.

Siguiendo las directrices que nos marca el libro de Levitsky y Ziblat, vemos que la reforma electoral que proponen la presidenta Sheinbaum y Morena tiene como objetivo quitar espacios a la oposición.

La eliminación de las plurinominales no pretende ningún ahorro, sino quitar el único freno que hasta hoy existe para dar representación legislativa a los partidos minoritarios.

Sin embargo, no olvidemos que después de las elecciones presidenciales -en las que se renovó el Congreso-, el TEPJF con una interpretación inusual y muy controvertida, no consideró a la coalición de Morena, PT y PVEM como un grupo hegemónico, y con esto traicionó el espíritu de esta regulación que pretendía generar equilibrios en el Congreso, dando voz a las minorías. Así, de este modo favoreció a la 4T dándole la mayoría calificada que le permitió modificar la Constitución y apropiarse de los otros dos poderes, Legislativo y Judicial.

La disminución de los presupuestos que reciben los partidos -si bien son excesivos- abrirá aún más la puerta al dinero del crimen organizado en los procesos electorales.

Podríamos concluir que la “Reforma Electoral” será el último clavo del ataúd para nuestra vulnerable democracia, hoy en manos de la 4T.

Un sistema electoral que ha tenido reconocimiento mundial está siendo sustituido por un modelo regresivo que simplemente busca perpetuarse en el poder.

UNA NUEVA ERA

El tradicional encuentro de Davos -Suiza-, donde se reúnen anualmente los líderes globales políticos, empresariales, financieros y sociales con los medios de comunicación para analizar temas globales, estuvo dominado por la presencia del presidente Trump y el tema de sus exigencias sobre Groenlandia.

Sin embargo, por primera vez en una reunión de tan alto nivel se mencionó la posibilidad de estarse viviendo el fin de una era y el nacimiento de otra, que no sabemos aún cómo será.

La ausencia de México en Davos nos habla de un retroceso en nuestra posición global, después de haber sido un jugador importante en el contexto internacional.

El hecho de que el mismo presidente Trump no haya considerado a nuestro país en el Grupo de Paz, define cómo se nos ve hoy en el exterior.

LA ÚLTIMA ENTREGA

La rapidez con que México entregó a Estados Unidos a 37 criminales para que sean juzgados en ese país, llama la atención, pues la justicia mexicana es muy, pero muy lenta para juzgar a nuestros connacionales.

Sin embargo, está circulando en redes sociales otra lista que se refiere a la exigencia norteamericana de entrega de funcionarios públicos con antecedentes de vinculación con el crimen organizado.

De ser verídica la existencia de esta lista, seguramente generará un grave conflicto, pues la mayoría de los hasta hoy mencionados está en funciones, no han sido juzgados en México y son miembros distinguidos de la 4T.

¿Será que esta entrega de 37 criminales pretende compensar la negativa a entregar a este otro grupo?

¿A usted qué le parece?

