El poder del PT y del Partido Verde

Quizá aún no han dimensionado el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde el poder que hoy ejercen, pues son el eje de la “mayoría calificada” que le ha permitido a Morena crecer, cambiar la Constitución e imponer nuevas reglas.

Sin embargo, en el momento que estos dos partidos apoyen la reforma electoral y le ayuden a Morena a sacarla adelante, ya no habrá marcha para atrás, pues Morena se empoderará como partido y los hará de lado.

No sobra recordar a estos dos partidos el canibalismo en contra del PRD, que fue el vientre del que salió Morena.

Andrés Manuel López Obrador en ese partido tuvo sus más importantes oportunidades de crecimiento político: jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dos veces candidato presidencial y presidente del partido. Sin embargo, no dudó en desinflarlo para quedarse con su militancia y después dejarlo morir de inanición, hasta que colapsó y desapareció, sin ningún reconocimiento, no obstante que fue la plataforma política de los principales morenistas de hoy.

La lealtad a los amigos y aliados no es una virtud que se practique en Morena.

La lista de periodistas que apoyaron a López Obrador en sus largas luchas contrasta con que la mayoría de ellos se convirtieron en sus enemigos desde que llegó al poder.

Y de políticos –hoy de oposición– que le dieron apoyo cuando estuvo vulnerable, ni se diga.

Morena hoy practica esos valores de la realpolitik. En contraste, las alianzas del Partido Verde con el PAN y el PRI siempre fueron respetadas.

Las promesas en política son relativas. Se cumplen mientras exista alguna razón para cumplirlas. La sabiduría popular mexicana dice que en campaña se suma y cuando se tiene el cargo se resta.

El PT y el PV no deben apoyar las iniciativas de Morena que vayan en contra de sus intereses partidistas, o que debiliten su posición.

Es evidente que la reforma electoral lleva como finalidad eternizar a Morena en el poder y no hay ninguna promesa que hoy se haga –ni siquiera de la Presidenta–, que garantice su cumplimiento en el futuro, pues aunque ella tuviese la voluntad de cumplirlas y honrar sus compromisos, en el futuro vendrán otros actores políticos que seguramente no se sentirán comprometidos.

Ya lo han dicho los dirigentes del PT: “la reforma electoral no es necesaria”. El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, ha sido enfático en este asunto.

El futuro de la reforma electoral dependerá de qué tanta fortaleza tengan los dirigentes de ambos partidos para aguantar el embate que se les vendrá encima.

LOS RIESGOS DE LOS DATOS PERSONALES

Parece ser que el Congreso legisla sin asegurarse de que se cuente con los candados tecnológicos para evitar que los datos personales de los usuarios de las compañías telefónicas puedan ser decodificados por bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión.

Nuestros funcionarios de alto nivel jerárquico –de los tres niveles de gobierno–, desde siempre –rodeados de guaruras, camionetas blindadas y protección extrema– se olvidan que en el mundo real los ciudadanos tenemos que lidiar con los delincuentes.

Aún está fresco el impacto que generó en el 2022 el descubrimiento de que la seguridad informática de las bases de datos del Ejército Mexicano fue vulnerada por un grupo de hackers denominado Guacamaya.

Si a una institución como la Sedena –acostumbrada a manejar información delicada y confidencial vinculada con la seguridad nacional– se le logró robar información, ¿qué garantía existe de que las bases de datos de los usuarios de telefonía no sean robadas por los delincuentes?

LOS RIESGOS DEL T-MEC

Ya lo dijo el presidente Donald Trump: el T-MEC no es importante para su gobierno. Evidentemente, sabe que con ese tema podrá presionar al gobierno de México para obligarlo a dejarlo operar en nuestro territorio en contra de los cárteles. Por tanto, es fundamental que el gobierno mexicano no se desgaste con otros temas y centre toda su fortaleza en la renegociación del T-MEC. ¿A usted qué le parece?

