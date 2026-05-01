Construir desde la diferencia

Hemos concluido el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura. Más que un cierre, este momento nos invita a hacer un balance responsable sobre el trabajo realizado y una oportunidad para refrendar, con hechos, nuestro compromiso con la vida institucional de México. Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, este punto de inflexión representa tanto la conclusión de un ciclo, como la oportunidad de reconocer algo esencial: el diálogo parlamentario sigue siendo la vía más sólida para construir acuerdos. A lo largo de este año legislativo, como Presidenta de la Cámara, se llevaron a cabo 92 sesiones; se presentaron más de 2,800 iniciativas; se recibieron 71 minutas y se formularon 844 proposiciones con punto de acuerdo. Como resultado, se aprobaron 117 dictámenes de ley y decreto, además de concretarse 29 acuerdos en los órganos de gobierno.

Cuando tomé protesta, ofrecí una gestión respetuosa del diálogo y de la pluralidad. Me comprometí a que todos y cada uno de los legisladores tendrían la posibilidad de usar la voz en el recinto legislativo. Agradezco a mi Coordinador Parlamentario Elías Lixa Abimerhi; al Presidente de la JUCOPO, Dr. Ricardo Monreal Ávila; a los Coordinadores Carlos Puente Salas, Reginaldo Sandoval Flores, Rubén Moreira Valdez y la Coordinadora Ivonne Ortega Pacheco; a los Vicepresidentes Sergio Gutiérrez Luna, Paulina Rubio Fernández, y Raúl Bolaños Cacho Cué; a los Secretarios de la Mesa Directiva, Julieta Villalpando Riquelme, Alan Sahir Márquez Becerra, Nayeli Fernández Cruz, Magdalena Núñez Monreal, Fuensanta Guerrero Esquivel y Laura Ballesteros Mancilla; a las y los diputados de todas las bancadas, por su acompañamiento y templanza con esta Presidencia. Agradezco a mi partido, Acción Nacional, por haber depositado su confianza en mí. Gracias, presidente Jorge Romero Herrera, y a todos mis compañeros y compañeras diputados federales de mi tan querido grupo parlamentario Mi reconocimiento y agradecimiento a las áreas administrativas: Secretaría General, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de Servicios Parlamentarios y a sus equipos, a la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara, Resguardo Parlamentario, Dirección Jurídica, Contraloría, Canal del Congreso, Jefatura de Oficina, a los enlaces de los grupos parlamentarios y a cientos de personas que día con día me acompañaron con su trabajo en esta encomienda. Agradezco al Mtro. Gustavo Flores Gutiérrez, Secretario Técnico de la Mesa Directiva, por su trabajo incansable.A los medios de comunicación, por su entrega y dedicación.

México tiene enormes retos y enfrentamos coyunturas complejas, pero en mi trayectoria parlamentaria he podido confirmar que los problemas del país pueden encontrar solución con la disposición absoluta de todas las fuerzas parlamentarias de colaborar en soluciones incluyentes, en diálogos entre pares que se respetan y que reconocen en el otro el genuino convencimiento que el bien común, es primero. Ha sido un honor presidir los trabajos de la Cámara de Diputados durante estos dos periodos ordinarios de sesiones. Gracias a Dios, a México y a mi mamá, que estoy segura me cuida desde el cielo.

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