¿Cuáles son las prioridades de Kevin Warsh?

Por Barry Eichengreen, Project Syndicate.

BERKELEY- Ahora que el presidente estadounidense Donald Trump ha elegido a Kevin Warsh como su candidato para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, es hora de tomarse en serio las ideas de Warsh, si no al pie de la letra.

Gran parte del debate sobre Warsh se ha centrado en sus recomendaciones sobre los tipos de interés, que han variado según el viento político. Pero esto es hacer una montaña de un grano de arena. La política de tipos de interés de la Fed la decide un comité, en el que el presidente es solo una voz entre muchas.

La voz del presidente es la más fuerte, pero eso no es garantía de nada. G. William Miller fue derrotado en 1979 cuando se opuso a un aumento de la tasa de descuento de la Reserva Federal. (Miller fue derrotado por la Junta de la Reserva Federal, no por el Comité Federal de Mercado Abierto, ya que la Junta toma la decisión final sobre la tasa de descuento). El prestigioso presidente de la Fed, Paul Volcker, fue derrotado por poco en 1986 cuando se opuso a una reducción de los tipos de interés.

Ninguna de estas divisiones empañó la reputación de la Fed, aunque ambos episodios disminuyeron la influencia del presidente. Tanto Miller como Volcker abandonaron sus cargos poco después, lo que supone una advertencia para Warsh. El próximo presidente tendrá que crear consenso para evitar convertirse en otro Miller.

Esto hace que las ideas de Warsh sobre la previsión de la evolución de la economía sean de gran interés, ya que sus ideas serán el vehículo de su influencia sobre otros gobernadores. En ocasiones, Warsh parece haber abogado por depender menos de modelos económicos complicados, del personal de carrera y de los datos entrantes, favoreciendo un enfoque más discrecional basado en el tono de los mercados.

Se sabe que este enfoque de la inversión basado en el sentimiento funciona cuando está en manos de profesionales experimentados, como el mentor de Warsh, el inversor multimillonario Stanley Druckenmiller, que saltó a la fama en el Quantum Fund de George Soros. Pero es poco probable que funcione como guía para pronosticar la evolución a medio plazo de la inflación y el empleo.

En otras ocasiones, Warsh parece abogar por depender menos de los indicadores económicos retrospectivos y más de las fuentes de datos económicos en tiempo real disponibles gracias a la revolución digital. En esto tiene razón. Pero también la tienen los miembros del personal de la Fed, que en sus investigaciones ya citan datos de fuentes como el Billion Prices Project y el HBS Pricing Lab.

Aparte de Druckenmiller, el operador financiero al que Warsh se parece más es J.P. Morgan Sr. Morgan estuvo muy involucrado en la gestión de las grandes crisis bancarias y financieras que estallaban periódicamente en Estados Unidos antes de la creación de la Fed.

El enfoque preferido de Morgan era organizar operaciones de rescate en las que los bancos más fuertes proporcionaban la liquidez necesaria para mantener a flote a sus hermanos más débiles y calmar los mercados financieros. En un famoso episodio de 1907, Morgan convocó a los directores de los principales bancos de Nueva York y los encerró en su biblioteca privada hasta que aceptaron proporcionar fondos para rescatar a otras instituciones financieras solventes pero inestables.

Por su parte, Warsh desempeñó un papel clave en la negociación de la adquisición de Bear Stearns por parte de JPMorgan Chase en 2008. En última instancia, esta selección selectiva no sirvió para frenar una crisis sistémica. Para ello, se requirieron inyecciones de liquidez a gran escala por parte del banco central, precisamente el tipo de inyecciones de crédito sobre las que Warsh ha expresado sus reservas.

En 1907, los participantes en los mercados financieros también se mostraron preocupados por depender del enfoque del sector privado de J.P. Morgan para resolver las crisis financieras. Esas preocupaciones llevaron directamente a la creación de la Reserva Federal en 1913 (Morgan murió ese mismo año).

En relación con esto, Warsh sostiene que la Fed debería centrarse en su doble mandato de garantizar la estabilidad de los precios y el máximo empleo, evitando al mismo tiempo la desviación de su misión. Esto parecería acercarse peligrosamente a renunciar a la responsabilidad de la Fed en materia de supervisión bancaria y estabilidad financiera, lo que podría fomentar una mayor relajación de las restricciones regulatorias de la Fed.

La opinión de Warsh indica una preocupación por el riesgo moral, es decir, la preocupación de que la expansión del balance de la Fed fomente un comportamiento arriesgado por parte de los bancos, inflame los precios de los activos y promueva el despilfarro por parte de un Gobierno federal ya propenso al déficit. Pero, si bien el riesgo moral es una preocupación válida, también lo es el riesgo de colapso. La clave para el éxito de la banca central es no privilegiar uno sobre el otro.

El argumento más sólido para que la Fed se centre en su mandato principal, que se entiende que abarca la estabilidad de los precios, el pleno empleo y también la estabilidad financiera, es que de ello depende la preservación de la independencia de la autoridad monetaria. La independencia solo es políticamente viable cuando va acompañada de la rendición de cuentas, es decir, cuando las personas y los organismos a los que se delegan funciones públicas están obligados a explicar y justificar sus acciones.

Cuanto más complejo es el mandato, más difícil resulta para los responsables políticos de la agencia, el Congreso y el público, evaluar la correspondencia entre esas decisiones, por un lado, y los objetivos que se le han encomendado, por otro. Cuanto más difícil resulta entonces para los responsables políticos independientes defender sus acciones de forma creíble.

La ironía es que Warsh, nombrado por un presidente que valora la lealtad por encima de todo, puede ser recordado como un protector clave de la independencia del banco central. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Barry Eichengreen, profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de California, Berkeley, es el autor, más recientemente, del próximo libro Money Beyond Borders: Global Currencies From Croesus to Crypto (Princeton University Press, marzo de 2026).