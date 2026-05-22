Hay frases populares que explican mejor las empresas que muchos MBA.

En esta entrega exploraremos uno de los principales factores que llevan a la ruina tanto a emprendimientos como a organizaciones.

Y esta... es una de ellas.

“Cuando traes las uñas largas... cualquier tenis aprieta”.

Porque el problema rara vez es el tenis.

El problema... es que alguien ya no sabe dónde termina la necesidad y dónde empieza la ambición disfrazada de... compensación por el trabajo arduo no visto, la ley del mínimo esfuerzo, costumbre regional... etcétera.

Y en el mundo empresarial y emprendedor esto pasa todos los días.

Más de lo que a muchos nos gustaría aceptar.

Porque uno de los secretos peor guardados de las empresas, emprendimientos y hasta negocios familiares... es el abuso de confianza.

Ese cáncer silencioso que rara vez aparece en la misión corporativa... pero que vive cómodamente entre cajas chicas, proveedores favoritos, gasolina “evaporada”, comidas o cenas de negocios, viáticos creativos, almacenes mágicamente incompletos y compras “urgentes” curiosamente infladas.

Y no. No siempre empieza con millones.

Usualmente empieza pequeño.

Con un:

—No pasa nada.

—Nomás esta vez.

—La empresa sí aguanta.

—Total, nadie se va a dar cuenta.

Hasta que un día... las uñas crecen demasiado... Y la ética empieza a ser un caminar incómodo.

LOS ARQUETIPOS MÁS FRECUENTES DE PÉRDIDA DE RENTABILIDAD

El robo hormiga: El deporte favorito de las empresas distraídas

El robo hormiga no quiebra empresas de inmediato; las desangra lentamente.

Papelería.

Herramienta.

Combustible.

Tiempo laboral.

Horas extra inventadas.

Material “sobrante”.

Productos “prestados”.

Viáticos creativos.

Todo parece insignificante... hasta que alguien suma doce meses de pequeñas fugas.

Y descubre que no perdió dinero por el mercado... sino por una colección de “poquitos”.

El problema del robo hormiga es que culturalmente se volvió aceptable.

Hay quien incluso presume:

—La empresa me debe más.

Como si la ética fuera una calculadora emocional.