El fracaso no es un requisito

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 12 marzo 2026
    El fracaso no es un requisito
    FREEPIK

En el mundo real, fracasar no es un taller de aprendizaje. Es perder dinero. Es deberle a proveedores. Es despedir gente. Es cerrar la puerta de un proyecto que llevaba años de vida. Pero el discurso moderno lo convirtió en un ritual heroico

En el ecosistema del emprendimiento circula un mito que ya parece dogma religioso: “Si no has fracasado, no eres un verdadero emprendedor”.

Como si el fracaso fuera una medalla. Una especie de bautizo empresarial y requisito para el éxito.

TE PUEDE INTERESAR: El Visionario In-Sensible

Y entonces aparecen los evangelizadores del tropiezo: conferencistas motivacionales, gurús de LinkedIn y sobrevivientes de una quiebra que ahora venden el fracaso como si fuera vitamina.

“Fracasa rápido”.

“Fracasa barato”.

“Fracasa muchas veces”.

El problema es que en el mundo real fracasar no es un taller de aprendizaje. Es perder dinero. Es deberle a proveedores. Es despedir gente. Es cerrar la puerta de un proyecto que llevaba años de vida. Pero el discurso moderno lo convirtió en un ritual heroico.

Casi una obligación.

Como si la única forma de aprender a caminar fuera romperse las rodillas diez veces.

La realidad es mucho menos romántica.

Las empresas sólidas no nacen del fracaso repetido, sino de algo mucho más aburrido:

– estructura,

– disciplina,

– análisis

– y decisiones incómodas tomadas a tiempo.

El fracaso puede ocurrir.

Sí.

Pero convertirlo en requisito es una forma elegante de justificar la improvisación.

Porque muchos proyectos no fracasan por valentía, ni por intentar demasiado.

Fracasan por no saber lo que estaban haciendo.

Y eso, en el ecosistema emprendedor moderno, se aplaude demasiado.

Aquí en Sabor a Mandrake lo decimos sin rodeos:

El fracaso puede enseñar.

Pero glorificarlo es una pésima estrategia de negocios.

Porque en el fondo muchos discursos sobre el fracaso no son filosofía empresarial.

Son relaciones públicas para errores evitables.

La verdad incómoda es otra:

Los buenos emprendedores no buscan fracasar.

Buscan evitarlo.

Aprenden antes.

Observan antes.

Preguntan antes.

Y cuando se equivocan, corrigen rápido sin escribir un libro sobre lo mucho que aprendieron perdiendo dinero.

Porque el fracaso puede ser maestro, sí.

Pero hay maestros que salen demasiado caros.

Así que, para quienes quieren emprender sin romantizar el desastre, aquí van siete recomendaciones sencillas. No garantizan el éxito, pero al menos evitan algunas de las tonterías que luego terminan en conferencias motivacionales.

TE PUEDE INTERESAR: El Fusil Creativo

SIETE CONSEJOS MANDRAKE PARA EVITAR EL FRACASO

1. No te enamores de tu idea.

Enamórate del problema que resuelve.

Las ideas son baratas.

Los clientes no.

2. Si nadie paga por tu producto, no tienes un negocio.

Tienes un hobby con PowerPoint.

3. Escucha más al mercado que a tus amigos.

Tus amigos quieren verte feliz.

El mercado quiere valor.

4. Empieza pequeño, pero piensa claro.

La improvisación disfrazada de agilidad suele terminar en caos.

5. Aprende de los errores ajenos.

Es más barato que financiar los propios.

6. Rodéate de gente que te contradiga.

Los equipos que siempre están de acuerdo suelen estrellarse juntos.

7. Recuerda algo incómodo:

El fracaso no es obligatorio.

La incompetencia tampoco debería serlo.

Porque al final, emprender no es un deporte extremo.

No se trata de ver cuántas veces puedes caer.

Se trata de construir algo que permanezca de pie.

Aunque eso, claro, no suene tan épico en LinkedIn.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
Empresas
emprendimiento

Enrique San Vicente Contreras

Enrique San Vicente Contreras

El Orquestador Silencioso de la Rentabilidad. Enrique San Vicente Contreras, un ejecutivo que ha logrado lo que el ecosistema emprendedor muchas veces promete y rara vez cumple: convertir la estrategia en rentabilidad, la calidad en cultura y la innovación en resultados concretos.

Con más de tres décadas y media de experiencia —y contando— Enrique ha estado al frente de operaciones críticas en organizaciones públicas y privadas. Desde quirófanos digitales hasta las trincheras electorales de América Latina con la Organización de los Estados Americanos, su brújula siempre ha estado calibrada hacia un Norte muy claro: crear valor donde los demás sólo ven procesos.

Formado como ingeniero en sistemas computacionales (sí, cuando las computadoras pesaban más que los consultores), Enrique no tardó en sumar tres maestrías: una en Comercio Electrónico (cuando aún sonaba exótico), otra en Gestión de Tecnologías de Información y una más en Dirección de Empresas. Porque sí, la estrategia no sólo se piensa, se ejecuta... y él ha hecho de la ejecución su arte.

Es fundador y director de Golden TI, una firma que, fiel a su nombre, no ofrece oro molido, sino consultoría tangible para empresas que entienden que el verdadero crecimiento empieza por dentro. Bajo su batuta, Golden TI ha certificado operaciones bajo estándares como ISO 9001, ISO 27001, IATF 16949, ISO 54001, ISO 37001... y la lista sigue, como si fueran medallas olímpicas, pero en forma de rentabilidad y reputación organizacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La vacunación temprana es la estrategia más efectiva para prevenir la infección.

Vacunación temprana, clave para prevenir el VPH: Sector Salud en Coahuila
La reunión, de carácter regional, sirvió para analizar los avances que cada estado lleva de cara a los comicios 2026.

Revisa INE avances del proceso electoral en Coahuila; se reúne con vocalías de Nuevo León y Tamaulipas
La zona amaneció con sellos de clausura colocados por las autoridades.

Clausuran juegos de la Alameda Zaragoza tras accidente en las ‘tazas locas’
Autoridades de Salud tomaron muestras para determinar si la muerte de una menor en Torreón fue causada por rickettsia.

Investigan posible caso de rickettsia en menor de Torreón; se esperan resultados en cuatro días
Autoridades del Tecnológico de Saltillo anunciaron una jornada de pláticas para informar a la comunidad sobre ética institucional y mecanismos de prevención.

Tecnológico de Saltillo realizará pláticas sobre ética y prevención de acoso
Gasolina, a 24 pesos todavía

Gasolina, a 24 pesos todavía
true

México empezó a joderse cuando AMLO llegó al poder
true

POLITICÓN: Coahuila: INE exige imparcialidad al IEC ante señales de favoritismo