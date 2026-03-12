El fracaso no es un requisito

En el ecosistema del emprendimiento circula un mito que ya parece dogma religioso: “Si no has fracasado, no eres un verdadero emprendedor”.

Como si el fracaso fuera una medalla. Una especie de bautizo empresarial y requisito para el éxito.

Y entonces aparecen los evangelizadores del tropiezo: conferencistas motivacionales, gurús de LinkedIn y sobrevivientes de una quiebra que ahora venden el fracaso como si fuera vitamina.

“Fracasa rápido”.

“Fracasa barato”.

“Fracasa muchas veces”.

El problema es que en el mundo real fracasar no es un taller de aprendizaje. Es perder dinero. Es deberle a proveedores. Es despedir gente. Es cerrar la puerta de un proyecto que llevaba años de vida. Pero el discurso moderno lo convirtió en un ritual heroico.

Casi una obligación.

Como si la única forma de aprender a caminar fuera romperse las rodillas diez veces.

La realidad es mucho menos romántica.

Las empresas sólidas no nacen del fracaso repetido, sino de algo mucho más aburrido:

– estructura,

– disciplina,

– análisis

– y decisiones incómodas tomadas a tiempo.

El fracaso puede ocurrir.

Sí.

Pero convertirlo en requisito es una forma elegante de justificar la improvisación.

Porque muchos proyectos no fracasan por valentía, ni por intentar demasiado.

Fracasan por no saber lo que estaban haciendo.

Y eso, en el ecosistema emprendedor moderno, se aplaude demasiado.

Aquí en Sabor a Mandrake lo decimos sin rodeos:

El fracaso puede enseñar.

Pero glorificarlo es una pésima estrategia de negocios.

Porque en el fondo muchos discursos sobre el fracaso no son filosofía empresarial.

Son relaciones públicas para errores evitables.

La verdad incómoda es otra:

Los buenos emprendedores no buscan fracasar.

Buscan evitarlo.

Aprenden antes.

Observan antes.

Preguntan antes.

Y cuando se equivocan, corrigen rápido sin escribir un libro sobre lo mucho que aprendieron perdiendo dinero.

Porque el fracaso puede ser maestro, sí.

Pero hay maestros que salen demasiado caros.

Así que, para quienes quieren emprender sin romantizar el desastre, aquí van siete recomendaciones sencillas. No garantizan el éxito, pero al menos evitan algunas de las tonterías que luego terminan en conferencias motivacionales.

⸻

SIETE CONSEJOS MANDRAKE PARA EVITAR EL FRACASO

1. No te enamores de tu idea.

Enamórate del problema que resuelve.

Las ideas son baratas.

Los clientes no.

2. Si nadie paga por tu producto, no tienes un negocio.

Tienes un hobby con PowerPoint.

3. Escucha más al mercado que a tus amigos.

Tus amigos quieren verte feliz.

El mercado quiere valor.

4. Empieza pequeño, pero piensa claro.

La improvisación disfrazada de agilidad suele terminar en caos.

5. Aprende de los errores ajenos.

Es más barato que financiar los propios.

6. Rodéate de gente que te contradiga.

Los equipos que siempre están de acuerdo suelen estrellarse juntos.

7. Recuerda algo incómodo:

El fracaso no es obligatorio.

La incompetencia tampoco debería serlo.

⸻

Porque al final, emprender no es un deporte extremo.

No se trata de ver cuántas veces puedes caer.

Se trata de construir algo que permanezca de pie.

Aunque eso, claro, no suene tan épico en LinkedIn.