El punto donde ya no puedes improvisar (parte II)
No están creciendo... Están financiando su propia caída
En la columna anterior hablamos de esa etapa incómoda del emprendimiento.
Esa donde ya no eres nuevo... pero tampoco eres sólido.
Donde empiezan a aparecer grietas que no hacen ruido... pero sí hacen daño.
Y sobre todo, donde se vuelve evidente algo que muchos prefieren ignorar:
Lo que te hizo crecer... ya no te va a sostener.
Porque llegar al año 2 o 3 no te valida.
Solo te expone.
Te expone a un mercado que ya no te tiene paciencia.
A una operación que ya no perdona errores.
Y a decisiones que ya no pueden tomarse “sobre la marcha”.
Ahí es donde improvisar deja de ser agilidad... y se convierte en riesgo.
En esta segunda parte, cerramos el análisis con otros 4 problemas que, cuando aparecen, ya no frenan el negocio...
> Lo empiezan a desgastar desde adentro.
Problema 5: Confundieron ingresos con rentabilidad
Facturan más.
Venden más.
Se ven más grandes.
Pero ganan menos.
Descuentos para cerrar ventas.
Costos que nadie revisa.
Proyectos que “sirven para posicionamiento”.
Y al final del mes: hay dinero entrando... pero no hay dinero quedándose.
> Crecen en volumen... se achican en margen.
Pero como hay movimiento, todo parece ir bien.
No están creciendo.
Están financiando su propia caída.
Problema 6: El fundador se volvió el límite
Todo pasa por él.
Todo depende de él.
Todo se decide con él.
Y eso, en el inicio, funcionó.
Pero en esta etapa... se vuelve un freno.
Porque mientras el negocio intenta crecer:
– las decisiones se atrasan
– el equipo no actúa
– la operación se detiene
No por falta de capacidad...
> Por falta de autonomía.
El fundador no delega.
No suelta.
No confía.
Y lo justifica con una frase peligrosa:
—“Nadie lo hace como yo”.
Probablemente es cierto.
Pero ese ya no es el punto.
No lidera una empresa.
Administra su propio cuello de botella.
⚠️ Problema 7: Perdieron foco
Lo que empezó siendo una propuesta clara... se volvió una lista de servicios.
Más productos.
Más ideas.
Más oportunidades.
Pero menos claridad.
Empiezan a aceptar todo:
– Proyectos fuera de su expertise
– Clientes que no encajan
– Servicios que no dominan.
Porque “no se puede dejar ir el dinero”.
Y sin darse cuenta:
> Se diluyen.
El equipo se confunde.
El cliente no entiende.
La operación se complica.
No diversificaron.
Se dispersaron.
⚠️ Problema 8: Se volvieron rígidos
Al inicio, todo era adaptable.
Se probaba.
Se ajustaba.
Se cambiaba rápido.
Pero conforme el negocio creció...
Se volvieron rígidos.
Procesos que no se cuestionan.
Formas de vender que no se actualizan.
Decisiones que se repiten “porque así se hace”.
Y lo más peligroso:
Empiezan a defender la forma... en lugar del resultado.
– “Así trabajamos aquí”.
– “Ese no es nuestro proceso”.
– “Siempre lo hemos hecho así”.
Mientras tanto, el entorno cambia.
El cliente evoluciona.
La competencia mejora.
El mercado se mueve.
Y ellos... se quedan.
No por falta de capacidad.
> Por exceso de rigidez.
Y cuando reaccionan... ya van tarde.
No se quedaron sin opciones.
Se quedaron sin flexibilidad.
7 RECOMENDACIONES PARA CUANDO YA NO PUEDES IMPROVISAR (ESTILO MANDRAKE)
Porque en este punto, el problema ya no es falta de ganas.
> Es falta de estructura para sostener lo que ya construiste.
1. Separa crecimiento de rentabilidad.
No todo ingreso es bueno.
> Si no deja margen... deja problemas.
2. Deja de ser el centro de todo.
Si todo pasa por ti, todo se va a detener.
> Diseña decisiones, no dependencias.
3. Define qué NO haces.
Crecer también es decir no.
> Lo que no filtras... te desgasta.
4. Formaliza lo que ya haces bien.
Si algo funciona, estandarízalo.
> Lo que no se documenta... no escala.
5. Revisa tus números como revisas tus ventas.
Vender emociona.
Entender rentabilidad... salva.
> Sin números, solo estás ocupado.
6. Haz pausas estratégicas, no solo operativas.
Trabajar más no siempre arregla nada.
> A veces, lo que falta... es pensar mejor.
7. Vuelve al mercado antes de que el mercado te saque.
No esperes a perder clientes para escuchar.
> Ajusta antes de que te ajusten.
CIERRE MANDRAKE (PARTE II)
El problema no es llegar al año tres.
El problema es llegar... pensando que ya sabes cómo funciona tu negocio.
Porque el emprendimiento no se rompe de golpe.
Se desgasta.
En decisiones pequeñas.
En concesiones “temporales”.
En errores que se normalizan.
Hasta que un día... ya no hay nada que corregir.
Porque el mercado ya corrigió por ti.
Y cuando eso pase... no lo vas a llamar desgaste.
> Lo vas a llamar: falta de crecimiento.
Pero la verdad es que...
“No los quebró el tiempo, los quebró no adaptarse a él”.
#SaborAMandrake