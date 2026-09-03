De marzo 2020 a septiembre 2026, un viaje en el tiempo y a través de un ciclo de cambios profundos

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Opinión
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    De marzo 2020 a septiembre 2026, un viaje en el tiempo y a través de un ciclo de cambios profundos

Leyendo sobre la última luna llena, luna de sangre, y el eclipse que la acompañó me enteré de que se considera que esta luna da por cerrado el ciclo de la vida de todos nosotros que comenzó en el 2020. ¿Ustedes han sentido y observado cambios inesperados, o bien repentinos, en sus vidas? Sin llegar a poder explicar cómo funcionan estos ciclos de vida a ciencia cierta, sé sin lugar a duda que nuestras vidas pasan por etapas que se forman por eventos externos, flujos energéticos, novedades científicos, movimientos políticos y nuestros propios trabajos de autoconocimiento y autoconciencia. Todos estos factores juntos, y más seguramente, nos colocan ante la vida de maneras distintas. En mi trabajo tengo el privilegio de observar ideas, pensamientos y energías que surgen de alguna manera colectiva. Llego a observar cuando la colectividad nos encamina hacia temas en común. Temas, deseos, aprendizajes, dudas, sinsabores. A veces parece que nos hemos puesto de acuerdo. Y bien haríamos en compartir con otros lo que estamos trabajando. Grupos de apoyo, terapia en grupo y reuniones para filosofar con amistades se hacen necesarios para ayudarnos a atravesar lo que sentimos únicos en nosotros pero que es, generalmente, más colectivo y compartido.

En cada uno de nosotros los cambios se presentarán de maneras variadas. Lo compartido es el hecho de que cada día el mundo gira y nosotros con él. Lo que sabemos hoy, lo ignorábamos ayer. Lo que sentimos hoy estaba más que lejano a nuestro sentir de ayer. Lo que valoramos, lo que nos es urgente, lo que nos apasiona y hasta las comidas que nos gustan han sufrido cambios, a veces drásticos. Las etapas de la vida, los famosos “pisos”, nos lanzan a experiencias nuevas, distintas, desconcertantes y sorprendentes. Cambia el cuerpo y el estado de salud. Hasta nos chingamos las rodillas.

Sugiero un ejercicio. Recordemos cómo nos tomaron las sorpresitas de marzo de 2020. Ahora recorramos los meses y los años hasta ahora. ¿Quién eras? ¿Quién eres? Hoy día ¿qué va ajustándose en tu vida? Usa tu diario.

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La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

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