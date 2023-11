De monjas ... y “Five Nights at Freddy´s”

En vísperas del Halloween y el Día de Muertos tanto las salas de cine como las plataformas de streaming estuvieron de estreno con películas con temáticas relacionadas al género del terror.

La primera de ellas fue el estreno de “Five Nights at Freddy´s”, de Emma Tammi, la cual basada en un popular videojuego dio la gran sorpresa de la temporada al dejar atrás en la taquilla de Estados Unidos tanto al concierto de Taylor Swift como superproducciones como “Los Asesinos de la Luna”, de Martin Scorsese, y ganar la nada despreciable suma en recaudación del fin de semana pasado de casi 80 millones de dólares en taquilla lo que la convirtió de forma automática en la producción del género del terror más rentable del año.

Era hasta cierto punto de esperarse, ya que luego de que el año inició con un gran éxito en streaming de la serie de HBO Max basada a su vez en un videojuego como “The Last of Us” dio pie a que se acelerara la producción de más series y películas que tuvieran ya a un mercado seguro al que pudieran apuntar, y aunque “Five Nights at Freddy´s” dista mucho de ser una historia a la altura en todos sentidos de “The Last of Us” es el equivalente a la comida chatarra tan enquistada del vecino país del norte que puede vender un producto muy placentero para el momento pero que no deja mucho nutriente para la posteridad.

Así, “Five Nights at Freddy´s” cuenta la historia de Mike (Josh Hutcherson, de “Los juegos del hambre”), un joven a cargo de una hermana pequeña con necesidades especiales quien ante la necesidad de encontrar un trabajo para la supervivencia de ambos y no encontrar ninguno en el que lo acepten por una historia de vida algo nebulosa acepta el misterioso trabajo de velador en una pizzería con juegos infantiles muy popular en los años 80 pero hoy día abandonada aunque su dueño no quiere cerrar aunque sea bodega, pero pronto descubrirá Mike el verdadero misterio del lugar que tiene que ver con espíritus chocarreros y asesinos seriales en confabulación. Complementan el elenco actores de los años 90 como Matthew Lillard (“Scream”) y Mary Stuart Masterson (“Tomates Verdes Fritos”).

Al día siguiente del estreno en cines de “Five Nights at Freddy´s” las plataformas de streaming estrenaron desde películas originales hasta estrenos en cines de hace apenas un par de meses que tienen en común que se desarrollan en conventos y sus protagonistas son desde novicias hasta monjas, comenzando por “Hermana Muerte”, la más reciente película de la autoría del cineasta español Paco Plaza (“REC”; “Veronica”) y cuya historia inicia en el año de 1939, cuando en plena Guerra Civil Española, un convento es clausurado por cuestiones no muy claras pero al volverse abrir e integrarse a sus filas a su noviciado una joven con antecedentes “milagrosos” de nombre Narcisa (Aria Bedmar), con la muerte del título merodeando el lugar, Narcisa será el vehículo para poder desentrañar ese misterio.

Volviendo a lo de la comida chatarra y en este caso recordando títulos anteriores del director como las mencionadas “REC” o “Verónica”, si bien “Hermana Muerte” tiene un inicio que nos hace esperar una bienvenida propuesta dentro del género del terror ubicada en la Guerra Civil Española en la tradición del mexicano Guillermo del Toro (“El espinazo del diablo”; “El laberinto del fauno”) no llega ni a la media hora para descubrir que no le llega ni a los talones, algo similar al estreno de HBO Max también del fin de semana, “La Monja 2”, de Michael Chaves, que ubicada en su caso en un convento francés en el año de 1956 tiene un resultado mucho menor incluso para ser palomero en relación a la cinta original.

