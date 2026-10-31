¿De quién era el avión que llevó a Flávio Bolsonaro a Florida?

Detrás de esta historia, se esconden varias tramas de presuntos casos de corrupción y lavado de dinero; lo que las une es uno de los esquemas más utilizados en casos de corrupción: el intento por encubrir a los beneficiarios finales de empresas a través de presuntos dueños, abogados, amigos y políticos. La investigación en curso contra Flávio Bolsonaro tenía detrás una presunta red de lavado de dinero y fuga de capitales a través de empresas de apuestas deportivas. Detrás de una de estas empresas, el personaje central, de acuerdo con la investigación, es Willer Tomaz, abogado y amigo de Bolsonaro. Se encontró, además, que Bolsonaro era mencionado como usuario principal de una de las cuentas bancarias de Alcazar Holdings, empresa offshore controlada por Tomaz. Aquí aparece otro avión privado del que hizo uso Bolsonaro Jr. y que era copropiedad de la offshore de Tomaz.

Horas después de la derrota de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial de Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal le ordenó que entregara sus pasaportes, debido a una investigación por un presunto lavado de dinero. A pesar de declarar que no tenía intención de huir, al día siguiente de esta declaración, el excandidato presidencial y actual senador abordaba un jet privado en Puerto Iguazú, Argentina, en compañía de su familia. Más tarde la aeronave se identificaría por la prensa con la matrícula argentina LV-JQW de la empresa Baires Fly S. A.

Sin embargo, este no fue el avión que sacó a Bolsonaro Jr. del país. Para descubrir quién estaba detrás del jet de Baires Fly es necesario explicar otro escándalo de corrupción, esta vez en Argentina. En 2025 se descubrió un presunto caso de corrupción en ANDIS, la institución argentina dedicada a la atención de personas con discapacidad. Detrás de este caso se señaló como responsable al anterior director de ANDIS, Diego Spagnuolo, abogado y exasesor legal de Javier Milei. Al investigarse la corrupción en este caso, apareció señalada la empresa dueña del jet que llevó a Bolsonaro a Florida: Baires Fly.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Luis Grande dejó la presidencia de la empresa en 2025, después de que el escándalo de ANDIS estallara. Esta empresa operó el vuelo que llevó a Bolsonaro y a su familia a Florida. Sin embargo, para el juez que lleva este caso de lavado de dinero en ANDIS, la persona que controlaba esta empresa no parecía ser Luis Grande, sino Sergio Mastropietro, un empresario argentino.

Entonces, ¿de quién es Baires Fly? De acuerdo con el registro argentino, de Luis Grande; de acuerdo con el juez que investiga el caso ANDIS, de Mastropietro. Y ¿quién pagó el vuelo? Hoy no lo sabemos con certeza. Y ese es el objetivo detrás de poner prestanombres, representantes legales, familiares y amigos a cargo. Sin embargo, por más que intenten esconderse y asumir que no tenían nexos, estos esquemas dejan siempre trazos en los reportes de sus actividades. El caso de corrupción de ANDIS nos deja claro que para desmantelar estas redes de corrupción y lavado de dinero no es suficiente hacer una investigación de quién aparece como presidente, director o dueño, sino analizar quién realmente controla y toma las decisiones. Ojalá en el caso de presunta corrupción en el INE se haga lo mismo.

*Especialista en temas anticorrupción

@itelloarista