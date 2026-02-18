Del aula tradicional al aula digital: La educación jurídica interactiva

En el ámbito educativo, las actividades interactivas fomentan el aprendizaje activo mediante pantallas táctiles, realidad virtual, cursos en línea u otra tecnología digital que permite dar clases que maximizan la participación, el flujo de información y el uso de recursos pedagógicos que facilitan la enseñanza.

La semana pasada tuve la oportunidad de conocer una nueva tecnología educativa: Jalinga. Es un sistema de cámaras, pantallas y pizarrón que permite grabar tus clases con un sinnúmero de recursos tecnológicos para mostrar, de una manera interactiva, las lecciones que puedes ofrecer a la comunidad estudiantil.

Con este tipo de recursos se nos pueden ocurrir nuevas formas de enseñar el Derecho. No se trata de eliminar los recursos tradicionales: las lecturas, las lecciones y la cátedra. Pero sí se pueden optimizar el tiempo y los recursos para sistematizar mejor el conocimiento dentro de un aula.

Se me ocurre, por ejemplo, que podemos crear nuestros videomanuales para tener las lecciones básicas del curso de una materia, las cuales los alumnos podrían ver en plataformas amigables como Netflix.

Las clases presenciales, por tanto, se podrían aprovechar para hacer ejercicios, debates, exámenes o laboratorios en donde se practicaría de una mejor manera la aplicación del Derecho.

iCLASSAiDH

En la Academia IDH vamos a construir una idea de Inmersive Learning Lab & Hub que permita tener un aula digital interactiva, donde el profesorado e incluso su comunidad estudiantil puedan compartir sus conocimientos de una mejor manera con sistemas digitales en línea, con IA e interactivamente.

Esta forma de educar es parte de la casa morada que pugna por una educación jurídica en el siglo 21. Tenemos que innovar y construir nuevas herramientas educativas frente a los retos y desafíos de la IA.

Es parte del futuro de nuestra comunidad universitaria.