Demasiada perfección provoca un error

¿Les platico? ¡Arre!

El subtítulo hace alusión a la famosa escena del duelo entre dos de los protagonistas de la laureada película, “El Topo”, que Jodorowsky filmó en 1970.

Tiene mucha relación con el Capítulo 3 de esta serie, donde narré la simbiosis que existe entre Alejandro y su actual esposa, Pascale Montandon-Jodorowsky:

Pascale Montandon, sin haber tenido hijos, le dio vida a Jodorowsky

Demos un salto del yo hacia el nosotros. Parte 2

Capítulo 1 de mi encuentro con Alejandro Jodorowsky

Es poco sabido que Alejandro estuvo unido -primero- con Bernadette Landru, hasta 1971, año en el que se volvió a casar, ahora con Valérie Tremblay -ambas francesas- y en 2003 lo hizo por tercera vez con su actual compañera, Pascale Montandon-Jodorowsky, de quien ya les platiqué.

La anecdótica escena del duelo en “El Topo”, resume lo que hoy escribo para ustedes, queridos detonautas. ¿Va? ¡Va!

Había una vez un sheriff famoso por ser el tirador más rápido.

Además, era tan certera su puntería que siempre mataba a sus rivales de un balazo en el corazón. En ninguna otra parte del cuerpo pegaban sus tiros, siempre en el corazón.

Un día llega a ese pueblo un pistolero (“El Topo”) que desafía al sheriff.

El duelo se arma en el centro del pueblo, con espectadores que esperan ver muerto al forastero.

El sheriff desenfunda. Dispara e inexplicablemente, “El Topo” sigue de pie.

¡Imposible que el sheriff hubiera fallado!

”El Topo” aprovecha la confusión. Desenfunda parsimoniosamente su pistola, apuntar y dispara.

El sheriff cae muerto al instante.

¿Qué ocurrió?

El forastero se había colocado una medallita exactamente donde estaba su corazón y ahí había pegado la bala del sheriff.

- El forastero sabía que el sheriff siempre pegaba en el corazón de sus rivales.

- Sabía que era más rápido y certero que nadie y lo único que hizo fue aprovechar SU PERFECCIÓN para provocarle UN ERROR que resultó fatal.

Tatiana Clouthier:

Hace días le escuché decir a uno de sus colaboradores sampetrinos, que la campaña de Tatiana es DEMASIADA PERFECTA. Así lo dijo, pero...