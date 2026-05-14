Demasiada perfección provoca un error

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    Demasiada perfección provoca un error
    “El Topo”, que Jodorowsky filmó en 1970. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA 5o Capítulo de su encuentro con Alejandro Jodorowsky. (Está en proceso una regulación para “administradores” de chats en whatsapp. Detalles al final de este artículo)

¿Les platico? ¡Arre!

El subtítulo hace alusión a la famosa escena del duelo entre dos de los protagonistas de la laureada película, “El Topo”, que Jodorowsky filmó en 1970.

Tiene mucha relación con el Capítulo 3 de esta serie, donde narré la simbiosis que existe entre Alejandro y su actual esposa, Pascale Montandon-Jodorowsky:

Pascale Montandon, sin haber tenido hijos, le dio vida a Jodorowsky

Demos un salto del yo hacia el nosotros. Parte 2

Capítulo 1 de mi encuentro con Alejandro Jodorowsky

Es poco sabido que Alejandro estuvo unido -primero- con Bernadette Landru, hasta 1971, año en el que se volvió a casar, ahora con Valérie Tremblay -ambas francesas- y en 2003 lo hizo por tercera vez con su actual compañera, Pascale Montandon-Jodorowsky, de quien ya les platiqué.

La anecdótica escena del duelo en “El Topo”, resume lo que hoy escribo para ustedes, queridos detonautas. ¿Va? ¡Va!

Había una vez un sheriff famoso por ser el tirador más rápido.

Además, era tan certera su puntería que siempre mataba a sus rivales de un balazo en el corazón. En ninguna otra parte del cuerpo pegaban sus tiros, siempre en el corazón.

Un día llega a ese pueblo un pistolero (“El Topo”) que desafía al sheriff.

El duelo se arma en el centro del pueblo, con espectadores que esperan ver muerto al forastero.

El sheriff desenfunda. Dispara e inexplicablemente, “El Topo” sigue de pie.

¡Imposible que el sheriff hubiera fallado!

”El Topo” aprovecha la confusión. Desenfunda parsimoniosamente su pistola, apuntar y dispara.

El sheriff cae muerto al instante.

¿Qué ocurrió?

El forastero se había colocado una medallita exactamente donde estaba su corazón y ahí había pegado la bala del sheriff.

- El forastero sabía que el sheriff siempre pegaba en el corazón de sus rivales.

- Sabía que era más rápido y certero que nadie y lo único que hizo fue aprovechar SU PERFECCIÓN para provocarle UN ERROR que resultó fatal.

Tatiana Clouthier:

Hace días le escuché decir a uno de sus colaboradores sampetrinos, que la campaña de Tatiana es DEMASIADA PERFECTA. Así lo dijo, pero...

$!Según los estorbantes, porque no son ayudantes, de Tatiana, su campaña por la gubernatura de NL es DEMASIADO PERFECTA. Lean al respecto.
Según los estorbantes, porque no son ayudantes, de Tatiana, su campaña por la gubernatura de NL es DEMASIADO PERFECTA. Lean al respecto. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

1. Está mal que anden diciendo que es campaña. Ella quiere ser candidata de MORENA a la gubernatura de NL pero antes tendrá que ganarles a Clara Luz Flores, Andrés Mijes, Waldo Fernández, Judith Díaz, Jesús Elizondo, más los que se acumulen esta semana, como dice el lema del MELATE.

2. Para ésta encampañada culichi y sus estorbantes -porque no llegan a ayudantes- es DEMASIADO PERFECTO lo que están haciendo: Manta gigantesca -virtual o real- en la Loma Larga; cartel de propaganda saliendo de una ventana del Palacio de Gobierno de NL.

Solo un apunte a estas dos ocurrencias: ¿Saben qué sucedió con la empleada de la SHCP que se animó a asolear sus piernas en una ventana del Palacio Nacional? ¡La despidieron fulminantemente!

Si la pancarta que asomó por la ventana del Palacio de Gobierno de NL fue real, alguien desde adentro lo permitió y es cuestión de días que se sepa quién fue. Bien no le va a ir. Se los aseguro.

Volvamos a Jodorowsky:

Al leerse a sí mismo las cartas del Tarot de Marsella, Alejandro descubrió que lo que terminó su matrimonio con Valérie, fue la creencia de ella de que no necesitaba abrazarlo.

Y cuando él le pidió por última vez que lo abrazara, Valérie le respondió: “¿Para qué quieres que te abrace, no necesitas que lo haga. Estamos bien así”.

Y no lo estaban. Tan no lo estaban y tanto necesitaba él de sus abrazos, que terminó diciéndole: “Valérie, me cansé de esperar tus abrazos”. Y tan tan.

Cajón Desastre:

- Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, incluyendo a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías contra la 4T: Sanjuana de Arco Martínez y su enjambre de larvas en celo: Luis Gerardo, Daniel (el falso abogado), La Papera, Pepito Múzquiz, Beto Frías, entre otros que se siguen apuntando en mi lista... de divertimentos.

- Y, no sé, a lo mejor hay tiempo para un 6o capítulo de mi encuentro con Jodorowsky, a lo mejor...

Mensaje para los “administradores de chats” que suelen borrar mensajes que no se acomodan a sus intereses:

-Se “cocina” una iniciativa de Ley en el Congreso de la Unión que promueve la bancada de MORENA para tipificar como delito equiparable a un atentado a la libertad de expresión, cualquier intento o consumación de sus “administradores” por borrar contenidos.

- El sustento de esta propuesta es que millones de personas hacemos uso de chats, que en cierta forma son una forma de medios de información.

- La premisa es que si el gobierno federal promueve la libertad de expresión, este principio debe ser atendido por medios y los que practican esa función en los chats.

- Las plataformas formales de comunicación estamos obligados por Ley, a otorgar el “derecho de réplica” a quienes se sientan agraviados por nuestros contenidos.

- El espíritu de dicho “derecho de réplica” es que si el medio aporta pruebas de lo difundido, quien lo rebata debe ofrecer evidencias en contrario para hacer uso de ese recurso.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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