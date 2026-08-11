Contador del hermano de ‘Alito’ Moreno es vinculado con pagos millonarios de Campeche a Maya Visión

El detenido es requerido por autoridades de Campeche por un presunto caso de peculado relacionado con recursos públicos entregados durante la administración estatal de Moreno Cárdenas.

Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), consideró relevante la detención de Luis Antonio Espinosa Campos, contador de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas .

De acuerdo con lo expuesto por Eduardo Buendía en el programa “Así las Cosas” , con Gabriela Warkentin, la importancia de la detención radica en que Espinosa Campos sería una persona cercana al entorno empresarial y financiero de la familia Moreno Cárdenas y estaría relacionado con algunas de las empresas y operaciones que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

Luis Antonio Espinosa Campos fue detenido en la colonia Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, y posteriormente trasladado a Campeche, donde enfrenta un proceso derivado de una investigación por el presunto desvío de recursos públicos.

Según lo señalado por Buendía, la investigación de la Fiscalía de Campeche contempla pagos por aproximadamente 97 millones de pesos realizados a dicha empresa durante la administración de Moreno Cárdenas.

Uno de los puntos centrales de las investigaciones es la empresa conocida como Maya Visión , una televisora creada en Campeche en 2016, durante el periodo en que Alejandro Moreno Cárdenas se desempeñaba como gobernador del estado.

Maya Visión, una de las principales líneas de investigación

De ese monto, alrededor de 36 millones de pesos habrían provenido de la oficina de comunicación del gobierno estatal, bajo conceptos relacionados con servicios de comunicación, difusión, imagen institucional, informes de gobierno y publicidad oficial.

La Fiscalía sostiene que parte de estas operaciones deben ser investigadas debido a la naturaleza de los servicios contratados y a la posible existencia de pagos simulados.

En ese contexto, Espinosa Campos aparece señalado como uno de los personajes vinculados con las operaciones que habrían permitido canalizar dichos recursos.

Es importante precisar que estos señalamientos forman parte de una investigación y que la responsabilidad penal de cualquier persona debe determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.

El papel de Luis Antonio Espinosa Campos

Según la investigación periodística citada por Buendía, Espinosa Campos no solamente habría desempeñado funciones como contador de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, sino que también habría tenido participación en la estructura empresarial relacionada con Maya Visión.

El periodista sostuvo que documentos revisados por MCCI permiten establecer vínculos entre Espinosa Campos y la televisora, así como con otras compañías relacionadas con el entorno empresarial del hermano de Alejandro Moreno.

Entre las empresas mencionadas se encuentran Flow Control Instrumentation y EMC Systems, en las cuales Espinosa Campos habría aparecido como representante en documentación de carácter financiero.

Buendía señaló que MCCI comenzó a documentar estas conexiones desde 2024 y que, de acuerdo con su investigación, dichas compañías habrían funcionado como parte de una estructura empresarial utilizada para transferir recursos.

El periodista sostuvo que algunas de estas operaciones serían relevantes para reconstruir el recorrido del dinero y determinar cómo determinados recursos terminaron relacionados con cuentas vinculadas a Alejandro Moreno.

Una red empresarial bajo investigación

La detención de Espinosa Campos adquiere especial relevancia, de acuerdo con Buendía, porque podría permitir a las autoridades profundizar en la estructura empresarial que rodeó a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas y, eventualmente, establecer nuevas conexiones financieras.

El periodista describió al contador como un personaje cercano tanto a Emigdio Gabriel como al entorno de Alejandro Moreno, por lo que su detención podría aportar información sobre las empresas, contratos y movimientos financieros que actualmente son objeto de investigación.

En particular, la investigación periodística busca establecer la relación entre las compañías vinculadas al hermano de “Alito” Moreno, los contratos otorgados durante la administración estatal y los movimientos posteriores de los recursos.

La acusación contra Alejandro Moreno

El caso también se relaciona con una investigación más amplia contra Alejandro Moreno Cárdenas por presunto peculado durante su gestión como gobernador de Campeche.

La Fiscalía General del Estado de Campeche ha señalado al actual dirigente priista por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos y ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero correspondiente.

La solicitud ha permanecido bajo análisis de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, por lo que el proceso legislativo y la situación jurídica de Moreno Cárdenas continúan pendientes.

La investigación contra Espinosa Campos, por su parte, se desarrolla en un contexto en el que las autoridades de Campeche buscan reconstruir las operaciones financieras realizadas durante el gobierno de Alejandro Moreno y determinar si existieron mecanismos para desviar recursos públicos mediante empresas privadas.

¿Por qué es importante la detención?

Para Eduardo Buendía, la detención representa un avance relevante porque Espinosa Campos se encontraría más cerca del núcleo empresarial de las personas investigadas.

El periodista sostuvo que la investigación ya no se limita únicamente a contratos individuales, sino que comienza a mostrar una estructura compuesta por distintas empresas, representantes legales y movimientos financieros.

Uno de los objetivos centrales será determinar si las compañías involucradas prestaron efectivamente los servicios por los cuales recibieron recursos públicos o si, como sostiene la Fiscalía en sus investigaciones, algunos de los pagos pudieron corresponder a operaciones simuladas.

La revisión de contratos, facturas, transferencias bancarias, declaraciones fiscales, representantes legales y beneficiarios finales podría ser determinante para establecer el recorrido de los recursos.

La posible conexión con Maya Visión

El caso de Maya Visión constituye uno de los principales puntos de interés debido al volumen de recursos públicos que, según las investigaciones citadas, recibió durante la administración de Alejandro Moreno.

La empresa habría obtenido contratos relacionados con comunicación y publicidad oficial, mientras que Espinosa Campos aparece vinculado a su constitución y operación.

La investigación busca esclarecer si la televisora funcionó exclusivamente como una empresa proveedora de servicios de comunicación o si también pudo haber formado parte de una estructura utilizada para canalizar recursos públicos hacia otros destinatarios.

Hasta que concluyan las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes, estas hipótesis deben considerarse señalamientos y líneas de investigación, no hechos judicialmente acreditados.

Del contador al círculo cercano de “Alito”

La relevancia política del caso radica en que la investigación podría acercarse progresivamente al círculo empresarial de Alejandro Moreno.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por Buendía, existen vínculos entre personas cercanas al exgobernador, empresas relacionadas con su hermano, compañías proveedoras del gobierno de Campeche y operaciones financieras que actualmente son revisadas por las autoridades.

La detención de Espinosa Campos podría convertirse así en una pieza importante para determinar si existió una estructura coordinada para administrar, transferir o eventualmente desviar recursos públicos durante la administración estatal de Moreno Cárdenas.

El proceso también podría aportar nuevos elementos a la investigación que enfrenta Alejandro Moreno y al procedimiento de desafuero que permanece pendiente en la Cámara de Diputados.

Un caso que podría ampliar la investigación

La detención de Luis Antonio Espinosa Campos abre una nueva etapa en las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos durante el gobierno de Alejandro Moreno en Campeche.

Más allá del caso específico de Maya Visión, las autoridades deberán determinar si las empresas relacionadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas tuvieron participación en un esquema más amplio de contratación y transferencia de recursos públicos.

La revisión de estas operaciones será fundamental para establecer responsabilidades individuales y conocer el destino final de los recursos señalados.

Por ahora, tanto los señalamientos contra Espinosa Campos como las acusaciones relacionadas con Alejandro Moreno deberán seguir su curso legal. Será la autoridad judicial la que determine, con base en las pruebas presentadas, si existieron delitos y quiénes resultan penalmente responsables.

La detención del contador, sin embargo, coloca nuevamente bajo los reflectores la red empresarial y financiera vinculada con el entorno de los hermanos Moreno Cárdenas y reabre el debate sobre el destino de decenas de millones de pesos contratados durante la administración estatal de “Alito” Moreno.