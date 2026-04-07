Desapariciones: entre el relato gubernamental y el de las víctimas

Las autoridades de Morena cerraron filas en torno a la tesis lanzada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ): las desapariciones “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”. Con esa tesis como escudo y arma, rechazaron el informe del Comité de la ONU. Lo consideran parcial por no reconocer las buenas intenciones y acciones oficiales y por haberse dejado influir por ONG perversas que lucran con el dolor ajeno. Con esa versión buscan convencer a unos y aplastar a los inconformes.

El 2 de abril, un informe de la ONU sobre las personas desaparecidas y no localizadas sacó a la luz las diferencias entre el relato gubernamental y el de las víctimas y sus aliados.

Las víctimas respaldan críticamente las conclusiones del informe que será enviado a la Asamblea General de la ONU. Tienen argumentos sustentados en la historia, en estadísticas oficiales y sociales y en las vivencias de las personas buscadoras.

En México, la práctica de la desaparición forzada se remonta a los años sesenta, cuando nuestros represores adoptaron métodos ensayados en países como Guatemala, Argentina, Chile y Brasil: hacer desaparecer a las personas y extender el castigo a sus familias, impidiéndoles el duelo.

Dicha práctica, visible durante la Guerra Sucia, reapareció multiplicada durante el gobierno de Felipe Calderón e hizo metástasis en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien empezó muy bien, pues en 2018 creó dos comisiones de la verdad –Ayotzinapa y la Guerra Sucia– y fortaleció a la Comisión Nacional de Búsqueda para atender de manera integral el problema. A la mitad del sexenio se arrepintió y empezó a descalificar a las víctimas, acusándolas de haberse dejado manipular por las perversas ONG y/o sus secuaces extranjeros.

El gobierno de Sheinbaum está cometiendo un error gravísimo al entrar en esta batalla cuando todavía son insuficientes sus logros en el combate a la inseguridad. Es indudable que ha mejorado la estrategia de seguridad, como lo es también que le temblaron las manos a la hora de limpiar las entrañas gubernamentales y sociales. El Sábado de Gloria, mientras la CNDH encabezaba la procesión de incensarios frente a Palacio Nacional, se vinculaba a proceso a Hernán Bermúdez –el secretario de Seguridad de Adán Augusto López– por desaparición forzada.

En Palacio Nacional, en Gobernación y en Relaciones Exteriores están ignorando lo endeble de su armadura. Ensoberbecidos, olvidan la historia y el ramillete de contundentes cifras. La Presidenta es aprobada con un 72 por ciento, pero sus políticas contra la corrupción y el crimen organizado son condenadas por el 78 por ciento de la ciudadanía. Data Cívica estudió las encuestas nacionales de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi entre 2012 y 2023 y encontró que de dichos estudios se infiere que las desapariciones son aproximadamente 2.7 veces mayores a las del registro oficial (RNPDNO).

Otra encuesta del Inegi, la ENCIG de 2021, consigna una aprobación a las ONG de 59.4 por ciento contra 34.3 por ciento para las elecciones y de 27.9 por ciento para los partidos políticos. La última cifra embona con el silencio sepulcral de los partidos. ¿Callan por su corresponsabilidad y complicidad, ya que en sus gobiernos ha florecido la desaparición? Afortunadamente, hay una franja de militantes comprometidos.