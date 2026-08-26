Desde mi pequeña esquina del mundo...

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    Desde mi pequeña esquina del mundo...
    Esta es una de mis pequeñas esquinas del mundo. La cumbre de la M en la Sierra Madre Oriental de San Pedro Garza García, NL. Grupo Detona

Plácido Garza DETONA Reflexiones acerca de lo que asoma a nuestros ojos

¿Les platico? ¡Arre!

No hay forma educada de decir ciertas cosas. Esto lo saben muy bien los que -diciéndose antes mis “amigos”- ya no lo son.

El Percherón asegura que ando todo el día con la misma ropa con que duermo.

Eso no es cierto: los jeans me los pongo nada más cuando estoy despierto y casi nadie hace que me los quite, por más encumbrados que sean los comensales, el evento, la ocasión o con quienes me reúno.

$!Esta es otra de mis pequeñas esquinas del mundo, el techo de México, la cumbre del Pico de Orizaba a 5,636 metros de altitud sobre el nivel del mar.
Esta es otra de mis pequeñas esquinas del mundo, el techo de México, la cumbre del Pico de Orizaba a 5,636 metros de altitud sobre el nivel del mar. Publicación del periódico El Norte

Cuando el Dios de Spinoza me llame a cuentas, he dictado ya mis instrucciones:

1.-

- Que me despidan con mi himno, cantado una y otra y otra vez... por Neil Diamond: “Forever in blue jeans”. (“La miel es dulce, pero no es nada comparada con las delicias de mi chica...”)

2.-

- Labrar una lapidita con la letra de esta evocadora canción.

- Que se la quede la persona que más me quiera a pesar de ser como soy, y cuando se vaya ella también al infinito, que la cante allá conmigo una y otra y otra vez...

3.-

- Tirar mis cenizas en la cumbre de la M, en la Sierra Madre Oriental.

4.-

- Irme al más allá con mis eternos pantalones de mezclilla bien puestos y con una gorra de DETONA INSURGENTE.

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Con el genio, Paco Calderón, que orgullosamente DETONA aquí Grupo Detona

Creo que es más fácil sobrevivir en pareja que solo.

Como buen perro de la calle, agradezco todo lo que recibo y soy de bajo mantenimiento; necesito muy poquito para vivir, solo amor o cuando menos un abrazo.

- De repente se me olvida comer y duermo menos de lo indispensable.

- No soy rencoroso. No me canso de perdonar cuando alguien me hiere.

- Si la riego, si me equivoco, me arrepiento, perdono, y me encantaría que hicieran lo mismo conmigo.

$!Dina Boluarte, ex presidenta de Perú, con la gorra DETONA bien puesta
Dina Boluarte, ex presidenta de Perú, con la gorra DETONA bien puesta Grupo Detona

- Mi vida es lo que mis pensamientos hacen de ella. Bueno, también lo que logran mis acciones y lo que no hacen mis omisiones.

- Soy bueno para hacer mandados y muy malo para pedirlos.

- Busco la incertidumbre, pues detrás de ella se esconden el aprendizaje y el conocimiento. Por la misma razón, me gusta alimentar mis propias dudas.

- No creo en los milagros ni en los magos, por eso, cuando alguien dice “vamos a hacer magia”, lo corro brutalmente de mi vista, pues la prestidigitación es para el circo, no para el mundo del trabajo y menos para el gobierno.

- Cuando alguien de mi equipo se queja por el exceso de trabajo, le pregunto: “¿Se te hace mucho? ¿crees que estoy abusando?” Y si responde afirmativamente le digo: “Pues anótale, porque ahí te van estos otros pendientes”.

- Me considero diletante en muchos temas, muchos más de los que domino, pero soy despiadadamente estudioso de lo que no sé.

- De lo que más conozco, es de lo que menos me gusta.

- Soy excesivamente torpe para los trabajos manuales y como buen zurdo dominante, siempre pregunto para qué lado se afloja un foco.

- Por lo tanto, me considero una nulidad como “handyman”, lo cual sé que en un hombre, es decepcionante para la mujer.

- Hay cosas que no las hago porque no sé, porque no quiero, porque no me gustan ni puedo ni se me antoja aprender a hacerlas.

- Tengo malos pensamientos y lo que me salva contra otros que también los tienen, es que yo lo admito y los demás, no.

- Nada es definitivo ni absoluto, ni siquiera la luz ni la oscuridad.

- Me quedo, NO con lo que se lleva la gente, sino con lo que me deja.

- Aunque la Luna es mi tercera madre -la segunda fue mi abuela la alcaldesa- no le pido que esté conmigo todo el tiempo. Si no puedo convencerla de que me abrace toda la noche, mucho menos en el día.

-Busco tener ojos hasta en la nuca y como no lo consigo, multiplico el ángulo visual de los únicos que tengo al frente.

- Muchos preguntan cómo se me ocurre lo que hago y lo que escribo. Pero en realidad lo que quieren saber es por qué a ellos no se les ocurre.

- Mi trabajo es sospechar, observar y preguntar.

- Nunca dejo de sorprenderme. Nunca.

- Nunca dejo de correr riesgos, nunca.

- Estoy convencido de que la base del conocimiento y de la visión, es desarrollar una habilidad para preguntar. Por eso, soy el más implacable preguntón de la Comarca.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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