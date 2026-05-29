Desigualdad fiscal, buena tarea para los especialistas

Estaba claro que tanto los impuestos directos como los indirectos, así como el fortalecimiento de la coordinación fiscal, eran fundamentales.

Poco antes de que terminara el siglo pasado, en 1999, el Colegio Nacional de Economistas planteó un proyecto en el que participamos, entre otros, la maestra Ifigenia Martínez, Horacio Sobarzo, Fausto Hernández Trillo y Dionisio Meade. Vale la pena mencionar la inquietud que teníamos sobre la naturaleza de los impuestos indirectos. Desde entonces era evidente que el tema que definiría el ritmo de la política económica para los próximos años era el fiscal o hacendario.

Ya se observaba que tanto el gasto como el ingreso en nuestro país eran de los más bajos del mundo. Es evidente que la recaudación tributaria, incluso con la suma de los ingresos no tributarios, ha sido históricamente insuficiente para financiar el gasto público y que existen muchas limitaciones en materia de infraestructura, gasto educativo y salud, entre otros temas.

El tema sigue pendiente porque en los procesos de transición la reforma hacendaria, en su vertiente tributaria, tiene una función rectora fundamental: las finanzas públicas son el principal instrumento para que los gobiernos en todo el mundo influyan sobre la utilidad económica y definan su estilo de desarrollo, y así, a través de una estructura fiscal sólida, puedan respaldar a productores nacionales y disminuir los niveles de pobreza y desigualdad.

El ámbito de las finanzas públicas abarca el ingreso y el gasto. En el primero, los impuestos son el mejor instrumento para financiar el gasto público y constituyen la principal fuente de recursos de los gobiernos, por encima de los ingresos no tributarios o de aquellos provenientes del endeudamiento externo.

Además de su naturaleza recaudatoria, los impuestos cumplen funciones extrafiscales cada vez más importantes, vinculadas con la inversión, el ahorro, el consumo, el desarrollo regional, una mejor distribución del ingreso, etcétera. En un modelo federal como el nuestro, los impuestos son recaudados por los tres órdenes de gobierno, en una división de competencias y responsabilidades de gasto que ha evolucionado con la existencia del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Igual que en la mayor parte de los países federales, el gobierno central posee la mayor eficiencia recaudatoria debido al control centralizado de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, y con el fin de compensar fiscalmente a los estados con las participaciones y apoyar a aquellos con menores posibilidades de tener una recaudación más relevante.

Sin embargo, durante muchos años la recaudación tributaria fue insuficiente para financiar con oportunidad y holgura el gasto público, como lo demuestra la inevitable evolución de la deuda pública. Por ello, la reforma fiscal ha ocupado un lugar central en la agenda de temas pendientes.

Antes de terminar el siglo pasado, de acuerdo con The Economist, la relación gasto/PIB para México era del 24 por ciento, lo que contrastaba desde entonces con el 47 por ciento promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y resultaba inferior a la de Estados Unidos, Canadá, Japón, Suecia y España, entre otros.