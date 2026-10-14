Detienen en Saltillo a hombre buscado por violación y feminicidio en Nuevo León

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    Detienen en Saltillo a hombre buscado por violación y feminicidio en Nuevo León

Para llevar a cabo el operativo, se estableció una coordinación entre distintas corporaciones, entre ellas la Policía Cibernética de Saltillo

Un hombre identificado como Melquisedec Aarón “N”, fue detenido en Saltillo luego de que autoridades de Nuevo León solicitaran apoyo para localizarlo, debido a que contaba con una orden de reaprehensión por los delitos de violación y feminicidio.

La detención fue realizada por elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, quienes iniciaron las labores de búsqueda tras recibir la solicitud de colaboración de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación municipal, las investigaciones permitieron establecer la ubicación del sujeto en la colonia Rubén Jaramillo, situada al oriente de la capital coahuilense, donde finalmente fue asegurado.

Para llevar a cabo el operativo, se estableció una coordinación entre distintas corporaciones, entre ellas la Policía Cibernética de Saltillo, la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León y la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila.

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La colaboración entre las autoridades permitió avanzar en las labores de localización y concretar la detención de Melquisedec Aarón “N”, quien era requerido por las autoridades del vecino estado para dar seguimiento al procedimiento judicial correspondiente.

Tras su detención, el joven fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que se encargarán de continuar con las diligencias legales y determinar los pasos a seguir para atender el mandato judicial emitido en su contra.

Hasta el momento, la información proporcionada por la Comisaría no detalla las circunstancias de los hechos que originaron las investigaciones en Nuevo León ni la fecha en que se emitió la orden de reaprehensión.

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