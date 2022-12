Pienso que los refranes no son enseñanza para el futuro: son más bien triste reflexión sobre el pasado. Cuando decimos: “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente” no es para aconsejar al camarón que no se duerma: es para hacer el acta de defunción del camarón que se durmió.

La verdad es que a los refranes, como a los consejos, nadie les hace caso. Si no hacemos aprecio de la experiencia menos ...