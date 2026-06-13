Disfrutar el Mundial y responderle a México

Detrás del entusiasmo deportivo existe un anhelo de paz. Las familias quieren vivir en un país donde las mujeres regresen seguras a casa, donde niñas y niños estudien en escuelas de calidad y donde cualquier persona pueda trabajar con libertad. Esa aspiración no depende de un torneo, sino de la capacidad del Estado para garantizar seguridad. Por eso, con o sin Mundial, México debe ser un país seguro y próspero.

México vive días de entusiasmo en los que el futbol vuelve a demostrar su capacidad para reunirnos y recordarnos que compartimos una identidad nacional. La Copa Mundial es una celebración deportiva, pero también una oportunidad para mostrar al mundo la grandeza de nuestro país y la calidez de su gente. Debemos disfrutar el futbol y celebrar a nuestra selección. Sin embargo, esa alegría no debe hacernos perder de vista una realidad ineludible: el Mundial es temporal, pero los desafíos de millones de mexicanas y mexicanos permanecen.

Las manifestaciones recientes reflejan preocupaciones legítimas. Madres buscadoras, personal de salud, maestras, maestros, campesinos y transportistas han salido a las calles porque sus demandas no han sido atendidas. En democracia, escucharlos no es concesión, sino obligación que debe traducirse en soluciones. Toda manifestación debe realizarse sin poner en riesgo a terceros y dentro de la ley; sin embargo, el orden no puede convertirse en pretexto para la represión ni para el uso excesivo de la fuerza. En una democracia, la responsabilidad de las autoridades es privilegiar el diálogo, escuchar las demandas ciudadanas y atender las causas que generan el descontento social.

La seguridad es una demanda legítima de la ciudadanía, pero también una condición indispensable para el crecimiento económico y la estabilidad del país. México no puede permitirse debilitar la confianza de sus principales socios comerciales, porque el T-MEC representa empleo, inversión y oportunidades para millones de familias; por ello, proteger esa relación exige fortalecer el Estado de derecho, brindar certeza jurídica y combatir con eficacia al crimen organizado. La credibilidad de México ante el mundo no se construye ocultando los problemas, sino enfrentándolos con responsabilidad y transparencia. Nadie debe estar por encima de la ley, de modo que cualquier acto de corrupción o colusión con la delincuencia debe investigarse y sancionarse conforme a derecho; sólo así podremos fortalecer la confianza ciudadana y proyectar una imagen de seriedad institucional.

El Mundial debe ser una fiesta que nos llene de orgullo, pero también una oportunidad para mostrar el país que anhelamos ser: capaz de organizar eventos globales sin dejar de atender a las víctimas, sin ignorar exigencias ciudadanas y sin perder de vista que la seguridad familiar debe ser prioridad. Disfrutemos el futbol y celebremos a México, sin perder de vista que la emoción de estos días no debe traducirse en indiferencia frente a los desafíos que enfrentan millones de familias; por el contrario, esta celebración debe recordarnos que la verdadera grandeza de una nación se refleja en su capacidad para proteger a sus familias, garantizar justicia y construir condiciones de paz y bienestar para todas y todos. Que el Mundial nos una, pero que también nos recuerde lo importante: México merece vivir en paz, con seguridad, Estado de derecho e instituciones que respondan a las y los ciudadanos.

*Presidenta de la Cámara de Diputados