¿De qué lado queremos estar?

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    ¿De qué lado queremos estar?

Actualmente, existe un debate sobre una supuesta injerencia extranjera en México. El tema ha generado polémica y reabre una discusión que históricamente ha sido relevante para nuestro país: la defensa de la soberanía nacional y la naturaleza de nuestra relación con nuestro principal socio comercial.

México enfrenta retos internos que requieren atención permanente y respuestas eficaces por parte de las instituciones. La seguridad pública continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La violencia, las desapariciones, la expansión de las organizaciones criminales y la impunidad afectan a millones de personas y representan uno de los mayores desafíos para el desarrollo del país. Más allá de diferencias ideológicas o partidistas, existe una demanda legítima de la sociedad por vivir en condiciones de paz y certeza jurídica.

https://vanguardia.com.mx/opinion/construir-desde-la-diferencia-NH20414876

En este contexto, resulta importante señalar que algunas autoridades, como la gobernadora Maru Campos, de Chihuahua, realizan su trabajo para fortalecer la seguridad y combatir las actividades delictivas. Lo anterior, ya que han impulsado acciones para desmantelar laboratorios, reducir la capacidad operativa de grupos criminales y mejorar la coordinación institucional. Estos esfuerzos deben evaluarse con objetividad y a partir de sus resultados.

Por otro lado, es necesario que cualquier señalamiento sobre posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones delictivas sea investigado con seriedad y conforme a derecho. La confianza ciudadana depende de que las instituciones actúen con imparcialidad, transparencia y apego a la ley, sin distinciones ni privilegios.

En otro orden de ideas, la relación entre México y Estados Unidos exige diálogo, cooperación y visión de largo plazo. Temas como la seguridad, el comercio, la migración y la competitividad económica requieren coordinación entre ambos países, especialmente en momentos relevantes para la revisión y consolidación de acuerdos estratégicos como el T-MEC.

La discusión pública siempre será necesaria en una democracia. Sin embargo, más allá de las diferencias políticas, el objetivo común debe ser fortalecer las instituciones, garantizar la seguridad de las familias y crear condiciones para un desarrollo sostenido.

https://vanguardia.com.mx/opinion/plan-b-una-reforma-que-no-resuelve-lo-esencial-GN19638842

La pregunta es de qué lado queremos estar: del lado de las soluciones, del fortalecimiento del Estado de derecho y de la construcción de un país más seguro y próspero para todos o del lado de la impunidad.

EL PILÓN

La reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral ya fue publicada. Sin embargo, al no existir la legislación secundaria para su operatividad, su aplicación no será posible en el proceso electoral de 2027. Esto abre una ventana de oportunidad para evaluar cuidadosamente su viabilidad y compatibilidad con nuestro sistema político-electoral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delincuencia
Relaciones Exteriores

Localizaciones


México

Personajes


María Eugenia Campos Galván

Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán es una abogada y política mexicana, miembro del Partido Acción Nacional. Desde el 2 de septiembre de 2025 es la presidenta de la Cámara de Diputados durante el segundo año de la LXVI Legislatura.​

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este estacionamiento se encuentra en donde estuvieron las instalaciones de la Sociedad Manuel Acuña.

Otra más del notario Luis Ramos: Entrega la Sociedad Manuel Acuña... y crea empresa del estacionamiento que opera en el inmueble
Caso Vanguardia: Persisten prácticas de dilación y hostigamiento en Poder Judicial, acusan expertos

Caso Vanguardia: Persisten prácticas de dilación y hostigamiento en Poder Judicial, acusan expertos
El velorio se realizará de manera privada en la Funeraria Serna.

Despiden a Román Cepeda en ceremonia privada; Torreón rinde homenaje a su Alcalde
true

Casos Durazo y Villarreal: la cuatroté implosiona
Lo nuevo

Lo nuevo
Quedará suspendida la venta y expendio de bebidas alcohólicas en todo el estado durante ese periodo.

Refuerza Gobierno de Coahuila medidas de seguridad con Ley Seca por comicios
La Fiscalía de la CDMX anunció que fue detenida Suzanne ‘N’, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el uso de documentos falsos que derivaron en afectaciones al patrimonio de la periodista Adela Micha.

Excolaboradora de Adela Micha es detenida por presunto fraude millonario
true

POLITICÓN: La despedida a Román Cepeda, un hombre franco y con entereza; ¿a quién propondrán en su lugar?