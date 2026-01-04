Doña Pelos no tiene quien le escriba

La doñita se siente la dueña del predio. En la pluma de entrada de Provenza Constitución, es decir, la parte fresa de los Condominios Constitución, por el rumbo de la avenida del mismo nombre.

Ella y otro grupo de supuestos organizadores aprovecharon la estructura del tiempo de construcción de la línea dos del metro.

Ahora debes cooperar por departamento 200 pesos semanales. Súmele 800 pesos mensuales por apartamento. Para pagar a quienes suben y bajan la pluma metálica. Para el sueldo del trabajador, la luz de la cabina y el uso de sanitario de quien lo proporcione, el vecino buena onda.

Concluyeron la obra del transporte público. Doña Pelos, quien sobrevive robando aire de nuestro medio ambiente tan contaminado, habita el edificio 47.

Puso medidas de restricción. Por ejemplo, entregar copia del INE , de la Licencia de Manejo, las placas del auto y hasta la tarjeta de circulación en orden.

Todo el sector le pertenece. Pasa por alto la confidencialidad de datos. Con esas copias puede hacer mal uso. Sacar préstamos en cualquier institución bancaria. Vender el padrón a los partidos políticos.

Han faltado valientes y valentinas para denunciarle en la Procuraduría General de la República la valiosa estrategia comunitaria. Es como el gigante envidioso. Los condominantes cautivos ignoran la malicia de esa mujer. Quien incluso por las tardes se coloca en la pluma para ver quién pasa por.

En el otro sector, por la calle de Florencio Antillón, doña Pelos, ni siquiera aparece. Unidad Nacional Popular Constitución, cuenta con menos cajones de estacionamiento. Ambos lados constituyen la zona aledaña a la clínica 2, la 33, Ginecología y de Traumatismo, además de la zona escolar del kínder, primaria y academia para maestros Miguel F. Martínez. Conocidas como las anexas a normal.

Doña Pelos y una socióloga comunista, condóminas de las moles decrépitas construidas por la alianza para el progreso de JFK, violentan todos los días la ley.

Señal de alerta. Ni siquiera la pintura ha reparado la zona erosionada y próxima a socavones por su cercanía al río Santa Catarina. Se pueden ver. Asomarse y palpar el paso de los años.

Mientras Doña Pelos del 47, Luz María García, les ladra a quienes no pagan la cuota semanal, en el grupo de Facebook y de WhatsApp.

PGR debe reventar, mediante el uso de la conciencia, todo el archivero con los datos del vecindario y los habitantes.

Llevarle detenida a los separos en Escobedo. Junto con los malandros de la misma ecuación. Los vendedores de narcóticos, cerveza, ponchallantas y rateros en el primer cuadro de Monterrey.