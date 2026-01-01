El fin de una era

/ 1 enero 2026
    El fin de una era
    FOTO: CHRIS BENSON/UNSPLASH

El Mtv nos enseñó a Daria, Beavis and Buthead, Celebrity death match, Ren and Stimpy y South Park

Encendimos el televisor con la señal satelital. Por la mañana realizar las tareas de la preparatoria. La vida sencilla y simple del estudiante. Actualizar los pendientes. Soñar con la carrera profesional. El laberinto extenso de las frustraciones. Las segundas, terceras, cuartas y ene oportunidades.

Diagnóstico supresor de libertades. Estudias o trabajas. Nada de quedarse en casa. Remos contra la corriente. Barrio bravo. La mayoría desertó en secundaria. Pocos, con los dedos de la mano, los bachilleres y aún menos los profesionistas.

TE PUEDE INTERESAR: Aquí no hay novedad

Si no es en la UANL olvida continuar en búsqueda del porvenir. Progreso social le denominan los sociólogos.

En la pantalla a todo color del televisor Sony sintonizado Mtv. Vaya maravilla de la piratería. Monterrey llegó a ser la capital mundial de las antenas parabólicas. Tener el plato instalado en el techo fue sinónimo de estatus social. Varios modelos. Incluyendo de maya. Manual o con rotor para buscar en la inmensidad del cielo los satélites en la órbita.

San Pedro Garza García como platillo volador.

El “eme ti vi” o Mtv planetario de artistas infinitos. “Desert Moon” de Dennis de Young. El excantante de los Styx. Melosa canción sobre el salido de su pueblo natal. Retorno. Visita de fin de semana. Los amigos entrañables. El primer amor jamás da resultado. Convertible Mustang 68 rojo. A media tarde antes del otoño. Clase de manejo. Entrega de llaves al hermano menor.

Clásico del infortunio. Despertar al the life goes on.

El Mtv nos enseñó a Daria, Beavis and Buthead, Celebrity death match, Ren and Stimpy y South Park. A medianoche de los viernes Headbangers Ball. Sin salir de fiesta. Ver One de Metallica, The Ballad de Testament, Free de Stryper, The Trooper de Iron Maiden y Runaway de Bon Jovi.

Nos quedamos con la programación de época. Desde el inicio con Video Kill the Radio Star de The Buggles. Luego las señales internacionales. En Latinoamérica Phases y yo la veo. Maldita Vecindad su unplugged. Soda Stereo “Cuando Pase el temblor”.

40 años después cerraron la sesión. El sueño terminó. Spotify, Napster, la industria del entretenimiento al ocaso. Apagaron la frecuencia como llegaron. Con Killed the Radio Star de The Buggles.

Suspiramos al irse a barras de color. Otro más muerde el polvo. Seguimos nosotros después.

Música
Gerson Gómez

Gerson Gómez

Gerson Gómez

