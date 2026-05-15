Donde manda capitán, no gobierna marinera

¿Les platico? ¡Arre! El título de este artículo aplica en dos sentidos: 1.- - Las mentadas encuestas que supuestamente definirán a los candidatos de MORENA para las 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y locales, más 2,000 alcaldías y los cargos del Poder Judicial, son otro atole con el dedo que la 4T le receta al pueblo mexicano desde su llegada al poder. - Ya lo dijo Rocha Moya: “Yo perdí la encuesta de MORENA en Sinaloa, pero a mí me puso López Obrador”. Más cinismo, imposible. - Por eso me inspiran ternura los pre pre pre candidatos de MORENA que le tiran a ganar la encuesta para ser quienes compita por las 17 gubernaturas que se jugarán en junio 2027.

- Es una chupaleta eso de que no andan en campaña. - Es un pirulí eso de que están buscando ser los coordinadores estatales de la defensa de la transformación. - Lo que quieren todos ellos es ser candidatos de MORENA a las gubernaturas. - Sigan alimentando a las encue$tadora$. Son las únicas ganona$ porque por encima de las encuestas está el DEDO UNGIDOR de la presidente. - Ahora bien, si MORENA parece no ser un movimiento, sino un muladar ¿por qué tanto afán y ahínco de los pretensos que quieren ser gobernadores, legisladores y alcaldes, abanderados por ese partido? - Como dijo Bob Dylan: “The answer, my friend, is blowing in the wind”. - Ante todo esto, creo que el partido se desMORENA, perdón, se desmorona. Desmoronamiento 2.- - Es innegable que el gobierno de Trump influye -e influirá más- en las elecciones de 2027. - Que se cuiden los candidatos a elección popular, porque el tercer ojo -y no el de Lobsang Rampa sino el de Marco Rubio- está puesto sobre de ellos por aquello de los financiamiento provenientes del narco, como sucedió conAlfonso Durazo, en Sonora; con Rubén Rocha Moya, Sinaloa; Ricardo Gallardo Cardona, SLP; Marina del Pilar Dávila Olmeda, BC, entre otros.

- Nadie del gobierno federal se va a acordar para nada de la manida soberanía nacional. Me dan ternura... ...quienes apuestan a que Sheinbaum está a punto de renunciar. En los planes de Trump no está pedirle eso a quien es su cómplice en el negocio de la política bilateral. Quienes difunden esto en sus medios y en sus redes son más cínicos que los mismos políticos, porque después de formar parte de sus cuadra$, ahora resulta que le tiran a MORENA y a la 4T con TODO, por haber quedado fuera del bendito pre$upue$to.

- ¿Verdad, ex Reporte Indigo, ahora Código o Círculo o Cuadrado o Triángulo Magenta, y en medio la frustrada sociedad con Poncho Romo? - ¿Verdad, ex directora con AMLO, de Notimex? - ¿Verdad, ex sub secretario de Turismo en el gobierno de Andrés Manuel? - ¿Verdad, verdad, verdad? Esos periodistas se ganaron el pan y la mantequilla sirviendo desde sus medios a López Obrador. Ahora, se ostentan como fieras feroces, que muerden la mano que les dio de comer por muchos años. ¿Quién les cree? Entre sus fauces traen incluso a Samuel García, a quien -al menos uno de ellos- se lo quiere comer vivo. Cajón Desastre: - Voy a confiarles algo, porque quien me lo dijo me puso como condición, que guardara sigilo mientras él estuviera en su cargo y como ya despacha como titular de la Embajada de México en Gran Bretaña, no creo que se vaya a incomodar desde el bienestar que le brinda la centenaria casona en el 16A St. George, donde vive y despacha, muy cerca del Soho londinense. - Está de anécdota: ¿Va? ¡Va! - Hace cuatro años recibí una llamada de las oficinas de este personaje en la FGR. - Alguien de su séquito me estaba pidiendo que armara un viaje a la CDMX porque querían platicar conmigo. - La cita se pactó para tres semanas después y durante ese tiempo, me comía las uñas por saber para qué se ocuparían de un modesto periodista de provincia, como nos llaman los orgullosos capitalinos. - Luego supe que todas las citas en ese tiempo se armaban deliberadamente para tres semanas después, con el fin de provocar la desazón que causa una llamada como la que recibí. Lo menos que uno piensa es: !En la madre! ¿Y ahora qué hice? - Llego a las oficinas de Dr. Velasco 175, en la Colonia Doctores, de la Alcaldía Cuauhtémoc. - Paso las tres antesalas que separan a la entrada principal del despacho del titular de la FGR y cuando finalmente me siento frente a don Alejandro (así le gusta que le llamen y lo hago sin problema) me dice: - “Sabemos de los datos que guardan sus expedientes (los de Grupo DETONA). Tenemos curiosidad de saber el método que utiliza para armar sus carpetas, porque hemos comprobado que son muy acertados, tanto en lo que se refiere a políticos como a empresarios, organizaciones de la I.P., familias importantes y periodistas”. - Le respondí diciéndole que dicha información la extraemos de nuestra propia plataforma de BigData, antecedente directo de la Inteligencia Artificial, que hoy gobierna el 100% de nuestra operación editorial. - Anotó lo que le dije en una libreta amarilla. Me dio la mano y se despidió. Mi reunión con él duró exactamente 7 minutos. - No volví a saber de él, pero dejé amarradas en aquella ocasión, muy buenas fuentes que -como digo- son BIC, pues no saben fallar. - Gracias a esos contactos, sé que es mentira vil lo que pregona Sanjuana Martínez, respecto a que estoy siendo investigado por la FGR. - La enterradora de Notimex se ha ocupado últimamente de éste, su irreverente servidor, porque damos cabida en DETONA al arsenal de “irregularidades” -por decirlo amablemente- que sembró a su paso de 4 años por la dirección de esa agencia noticiosa, hasta acabar con ella, previa indemnización de $250 millones que nos costó a todos los mexicanos ese capricho de AMLO, valiéndose de ella. - Y esos mismos datos que elogió don Alejandro de la información con que cuenta DETONA nos hacen fuertes ahora para publicar lo que he escrito aquí arriba respecto a mis colegas. - De cada uno de los mencionados tenemos una “carpeta”, no es de investigación, sino de confirmación, y ellos lo saben. - Así que, como decía mi abuela la alcaldesa: “El que se lleva, se aguanta. Y la que se ríe, se aguanta porque se lleva”.

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