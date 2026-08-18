Dos listas complementarias

Los periodistas van haciendo listas no sólo de personas con cargos o delegaciones descuidadas, sino también de las cargas mal cargadas.

Quienes critican con la verdad no son opositores, sino servidores en acción para que el mandato, dado por los ciudadanos, de lograr el bien común, sea plenamente cumplido y atendido por los mandatarios.

Lista oficial de los que critican la gobernanza y lista mediática de lo desatendido u omitido por los mandatarios.

CRÍTICA CERTERA Y VERAZ PARA ENMIENDA PUNTUAL

Las listas generalizadas de los que se consideran desinformadores u opositores argumentan que el que critique con la verdad ha de presentar pruebas documentadas, filmadas o grabadas para no caer en difamación o calumnia.

Ya se han ganado en México litigios de altas multas por acusaciones públicas desprestigiantes, sin pruebas.

Los funcionarios, criticados con la verdad, demuestran su capacidad de enmienda cuando reconocen las fallas o insuficiencias señaladas, con ánimo de inmediata rectificación.

DEL BIG-BANG AL LITTLE-BING

Hay ahora telescopios poderosísimos y microscopios digitales de alta definición. Se explora lo inmenso y lo diminuto, lo galáctico y lo cuántico, lo astronómico y lo intra-atómico. Se acerca lo lejano y se aproxima la lejanía de lo mínimo.

Hay sorpresa por la elasticidad de un espacio en expansión acelerada y por el entrelazamiento de la mecánica cuántica que tacha la distancia para subrayar la simultaneidad de cambios en partículas enlazadas. La exactitud de lo matemático, en la física de Newton, contrasta con las inseguridades de un probabilismo de ondas y partículas, con o sin observación.

OJO SORDO Y OÍDO CIEGO

La mirada investigadora se dirige al tele y al microscopio; pero ahora también al espejo. Se estudia el cerebro humano vinculado al misterio de la conciencia.

No es ya sólo lo objetivo, sino también lo subjetivo humano como universo que se observa a sí mismo, captando un nivel superior para el que no basta nombrar, medir y observar. La ciencia conoce su límite como el oído ante el rayo de luz o el ojo ante una nota musical. Lo espiritual y lo trascendente deslumbran y aturden a una ciencia envanecida.