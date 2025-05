Dos texanos y “Bellas de Noche”

El pasado martes 13 nos enteramos del lamentable fallecimiento el domingo 11 de uno de los mejores guionistas y directores norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX: Robert Benton.

Nacido en Waxahachie, Texas, el 29 de septiembre de 1932, Benton comentaba en una entrevista que dio a un sitio de escritores que siendo literalmente “hijo de la Gran Depresión” y con una condición de dislexia vio como un refugio adecuado la sala de cine en donde Benton encontró su vocación y las historias de la región que lo rodearon desde la infancia lo llevaron primero a escribir junto a su amigo y colega David Newman el guion del clásico gangsteril “Bonnie y Clyde” (Arthur Penn, 1967), que les diera a ambos su primera nominación al Oscar así como el filme que le dio a ganar el tercero de los tres Oscars de su filmografía al Mejor Guión Original de 1984 por “En lugar del corazón”.

Sin embargo, este filme autobiográfico situado al norte de Texas en la década de los 30s y que le dio a su actriz protagónica Sally Field el segundo Oscar de su filmografía fue su segunda gran película después de la que lo llevó a la consolidación como guionista y director ya que basada en retrató a la perfección el fenómeno del divorcio que se propagó a nivel mundial a finales de los 70 en el clásico “Kramer contra Kramer”, la cual en 1979 fue la ganadora de los principales Oscars de su año a la Mejor Película; Mejor Director; Mejor Actor (Dustin Hoffman); Mejor Actriz de Reparto (Meryl Streep) y Mejor Guión Adaptado y que se pudo ve por primera vez en la capital de Coahuila en el hoy extinto cinema Plazza.

Hablando de íconos del cine hollywoodense del siglo pasado de origen texano, también hasta esta semana nos enteramos de la muerte a los 89 años del actor Joe Don Baker el pasado 7 de mayo y aunque varios medios lo destacaron como “actor de películas de James Bond” por haber hecho tanto de bueno como de malo en dos cintas del 007 lo cierto es que pasó de ser actor de reparto en clásicos como “La leyenda del indomable” (Stuart Rosenberg, 1967) y “Junior Bonner” (Sam Peckinpah, 1972) a protagónicos en “Walking Tall” (Phil Karlson, 1973) cuyo remake protagonizó hace unos años The Rock o “Larga Noche de Terror” (Robert Clouse, 1977), que en Saltillo vimos en el Cine Studio 42.

En medio de estas tristes noticias, y enfocándonos en el cine mexicano, a mediados de semana el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) irónicamente recordó el aniversario número 50 de la cinta de culto “Bellas de Noche” (Miguel M. Delgado, 1975), la cual se destaca por el no muy honroso mérito de haber sido la iniciadora del desgastado y decadente género de ficheras, pero que nos guste o no mantuvo junto al “nuevo cine mexicano” de aquellos años una industria fílmica nacional que hoy día, por desgracia, ya no existe y donde una de sus grandes estrellas fue la actriz coahuilense Carmen Salinas cuyo personaje de “La Corcholata” lo pulió con el apoyo de la gran Nancy Cárdenas.

