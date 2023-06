Edomex y Coahuila, llegó la hora: votar

Hoy se celebran los comicios en dos entidades federativas de las 32 que integran la República Mexicana, si bien es cierto son pocas, pero su impacto es vital debido a que en una de ellas, el Estado de México (Edomex), el voto que emitan sus millones de electores contará mucho para las elecciones presidenciales del 2024. Por su parte, Coahuila ha cobrado importancia por el entorno, si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantiene al frente, conservaría uno de sus pocos bastiones.

Sin duda alguna, las lecciones que los ciudadanos darán hoy en las urnas con sus votos en el Edomex y Coahuila serán múltiples y dignas de análisis.

Tal y como lo señalé en mi libro “Manual del Poder Ciudadano. Lo que México necesita”, las elecciones tienen gran importancia en la vida política de cualquier país y son esenciales para toda democracia. Durante los procesos electorales, los ciudadanos se convierten en actores políticos fundamentales. Es por esto que la primera prerrogativa que tenemos los ciudadanos mexicanos consiste en votar en las elecciones populares. Esta es, sin duda, la forma de participación ciudadana que más conocemos.

Lo que no todos los mexicanos saben es que, además de ser un derecho, el voto también es una obligación. No acudir a votar implica quebrantar un deber ciudadano; de este modo, el abstencionismo no sólo es desinterés o apatía. El voto, para decirlo más claro, no es opcional.

Ahora bien, en el escenario de hoy domingo, de perder el senador Armando Guadiana en Coahuila, será analizado minuciosamente todo el entorno que se llevó a cabo en el proceso electoral, más cuando uno de los contrincantes por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía, era un miembro relevante de la 4T por la tarea que llevaba a cabo en el tema de la seguridad pública, por lo que su fractura con la 4T será ponderada para el futuro, toda vez que posiblemente Mejía tenía más méritos que el controvertido senador Guadiana, pero este salió arriba en las encuestas para la elección del candidato de Morena. El río está revuelto en torno a Guadiana, ya que los candidatos del PVEM-UDC, Lenin Pérez Rivera, y el propio Mejía siguen en la contienda a pesar de que sus partidos los han abandonado, el ganón ha sido el pescador Manolo Jiménez Salinas del PRI, PAN y PRD.

En el otro horizonte, de ganar la candidata de Morena en el Edomex, partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lograría un triunfo histórico al sacar al PRI de su bastión principal que mantuvo durante 94 años que fue, incluso, la tierra de varios presidentes de México como Adolfo López Mateos y Enrique Peña Nieto.

Así que será una jornada electoral que dará muchas lecciones rumbo a la contienda presidencial de 2024.

@UlrichRichterM

Abogado y activista, maestro en Ciencias Penales. Autor del libro ‘Manual del Poder Ciudadano. Lo que México necesita’