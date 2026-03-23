¿Educación?, ¿vivienda?, ¿ingresos? (Parte uno)

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Opinión
/ 23 marzo 2026
    ¿Educación?, ¿vivienda?, ¿ingresos? (Parte uno)

Hay datos que no gritan, pero deberían.

Los de hoy aterran, y mucho.

https://vanguardia.com.mx/opinion/guerra-iran-inflacion-JF19580584

Primera.

El desinterés raramente es gratuito.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) acaba de publicar un embudo brutal: de cada 100 alumnos que entran a primaria en México, apenas 32 terminan una licenciatura.

Treinta y dos.

Apenas un tercio de nuestros alumnos alcanza un hito que, para muchos, ya no representa éxito... sino una condición mínima para sobrevivir.

Esta realidad duele.

Segunda.

¿Qué está pasando?

Es fácil decir que los jóvenes no quieren esforzarse, pero esa explicación es demasiado cómoda.

Asumir que no quieren aprender implica no preguntarse por qué, ignorar su realidad y el entorno en el que crecieron.

El problema va más allá.

Tercera.

Lo que cambió

Aprender siempre ha requerido esfuerzo. Eso no ha cambiado, ni cambiará.

Lo que sí cambió... es el sentido del esfuerzo.

https://vanguardia.com.mx/opinion/bitcoin-energia-y-la-ley-MI19557029

Antes, tener una carrera universitaria prometía, más o menos, crecer, mejorar y avanzar en esta vida. No necesariamente hacerse rico, claro, pero sí alcanzar estabilidad y poder construir algo.

Hoy, esa promesa ya no es clara, los más jóvenes lo saben y nadie está hablando de esto.

Cuarta.

El reto.

Tal vez, el problema no es que los jóvenes no quieran esforzarse. Ni que no quieran aprender.

El problema es más incómodo...

Tal vez no hemos logrado convencer al mexicano promedio de que aprender vale la pena.

El sistema educativo dejó de evolucionar. Y tal vez por eso el mercado laboral dejó de responder.

Tal vez el título dejó de pesar.

Y tal vez, también, el salario dejó de alcanzar... incluso en un contexto donde se presume que ha aumentado.

Última.

¿Y luego?

Esta no es solamente una queja generacional.

Es un síntoma.

La sociedad mexicana se ha desconectado de la educación porque dejó de ver en ella una vía clara para vivir mejor.

El sistema educativo mexicano está fracasando porque dejó de tener sentido fuera del aula.

Por eso, cuando El Universal publicó que un pistolero, arriesgando la vida, gana 16 mil pesos mensuales (casi lo mismo, y a veces más, que un profesionista recién egresado), no podemos mirar para otro lado.

La brújula está rota.

Mañana te explico por qué pienso así.

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Gerardo Garza Castilla

Gerardo Garza Castilla

Licenciado en Derecho y Finanzas con honores. Impulsa proyectos de innovación y transformación digital en Vanguardia. Escribe sobre energía, política y desarrollo regional, con especial interés en el impacto de las decisiones públicas en el norte de México.

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