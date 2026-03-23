¿Educación?, ¿vivienda?, ¿ingresos? (Parte uno)

Los de hoy aterran, y mucho.

Hay datos que no gritan, pero deberían.

Lo que sí cambió... es el sentido del esfuerzo.

Aprender siempre ha requerido esfuerzo. Eso no ha cambiado, ni cambiará.

Asumir que no quieren aprender implica no preguntarse por qué, ignorar su realidad y el entorno en el que crecieron.

Es fácil decir que los jóvenes no quieren esforzarse, pero esa explicación es demasiado cómoda.

Apenas un tercio de nuestros alumnos alcanza un hito que, para muchos, ya no representa éxito... sino una condición mínima para sobrevivir.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) acaba de publicar un embudo brutal: de cada 100 alumnos que entran a primaria en México, apenas 32 terminan una licenciatura.

Antes, tener una carrera universitaria prometía, más o menos, crecer, mejorar y avanzar en esta vida. No necesariamente hacerse rico, claro, pero sí alcanzar estabilidad y poder construir algo.

Hoy, esa promesa ya no es clara, los más jóvenes lo saben y nadie está hablando de esto.

Cuarta.

El reto.

Tal vez, el problema no es que los jóvenes no quieran esforzarse. Ni que no quieran aprender.

El problema es más incómodo...

Tal vez no hemos logrado convencer al mexicano promedio de que aprender vale la pena.

El sistema educativo dejó de evolucionar. Y tal vez por eso el mercado laboral dejó de responder.

Tal vez el título dejó de pesar.

Y tal vez, también, el salario dejó de alcanzar... incluso en un contexto donde se presume que ha aumentado.

Última.

¿Y luego?

Esta no es solamente una queja generacional.

Es un síntoma.

La sociedad mexicana se ha desconectado de la educación porque dejó de ver en ella una vía clara para vivir mejor.

El sistema educativo mexicano está fracasando porque dejó de tener sentido fuera del aula.

Por eso, cuando El Universal publicó que un pistolero, arriesgando la vida, gana 16 mil pesos mensuales (casi lo mismo, y a veces más, que un profesionista recién egresado), no podemos mirar para otro lado.

La brújula está rota.

Mañana te explico por qué pienso así.