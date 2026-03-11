Bitcoin, energía, ¿y la ley?

Primera.

Vas tarde, pero no tanto.

Bitcoin acaba de cruzar un umbral que parece técnico, pero que en realidad es histórico: el lunes se minó la moneda número 20 millones.

Dicho de otra forma: ya existe el 95% de todo el Bitcoin que alguna vez existirá.

De ti depende si participas en poseer una parte del 5% restante.

¿Cómo así? Pues sencillo: solo existirán 21 millones de bitcoins en toda la historia.

Ni uno más.

Veintiún millones de monedas para un planeta con más de ocho mil millones de personas.

Punto.

Segunda.

¿Y por qué importa?

Escasez.

El sistema fue diseñado precisamente para eso: romper con la inflación permanente del dinero moderno.

Hoy los bancos centrales pueden expandir la oferta monetaria cuando lo consideran necesario.

En términos simples: se puede crear más dinero.

Eso tiene consecuencias.

Si la cantidad de dinero crece más rápido que la economía, cada unidad pierde poder adquisitivo.

El dinero se diluye.

Bitcoin propone lo contrario.

Su oferta no depende de decisiones políticas ni de bancos centrales.

Depende de un algoritmo.

El calendario está escrito desde el inicio.

Ese 5% que falta por emitirse tardará más de un siglo en completarse.

El último Bitcoin se minará alrededor del año 2140.

Tercera.

La energía como dinero.

Para poder “minar” Bitcoin se utilizan computadoras especializadas que resuelven problemas criptográficos y aseguran la red.

Ese proceso consume electricidad.

Electricidad real.

Por eso algunos analistas describen a Bitcoin como algo nuevo en la historia del dinero: energía convertida en valor digital.

La energía protege la red.

La red valida las transacciones.

Y a cambio, se liberan nuevas monedas.

Pero hay un detalle clave.

Nadie puede crear más Bitcoin.

No un banco central.

No un gobierno.

No una empresa tecnológica.

Nadie.

Última.

¿Y la ley?

Veinte millones de bitcoins ya existen.

El sistema sigue avanzando, bloque tras bloque, energía tras energía, otros países lo adoptan... Mientras en el mundo ya se discuten temas serios como la regulación, infraestructura energética, minería digital y política monetaria en la era de los activos descentralizados, en México andamos en la baba.

Sin estrategia energética.

Sin discusión legislativa.

Sin política pública.

Y el Congreso mexicano... todavía no se ha enterado.