Ejercer el poder (7): Elegir la vida

“Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por él”. La cita es de Rabindranath Tagore, filósofo hindú. ¿Usted y yo somos eso? Tal vez sí, criaturas, hojas frágiles de una rama a la cual un viento preñado de poder nos hace ir o deambular de un lado a otro. El poder quien lo tiene, jamás lo cede. El hombre de poder no deja crecer a su lado a ningún humano que le haga la mínima sombra. Los tolera, pero si le incomodan, los decapita. Es el caso del hombre que más ha acumulado poder en México en los últimos seis años, el dueño de la lengua de trapo, Andrés Manuel López Obrador.

¿Usted se asume como una rueda, un engranaje del poder o prefiere que le pasen por encima para estar tranquilo y en su sitio? La cosa es que el poder debe ejercerse, es obligado hacerlo, quien tenga un mínimo de él, es decir, todos los humanos vivos. Lea lo siguiente de Leonard Cohen, quien merecía el Nobel de Literatura y no Bob Dylan.

TE PUEDE INTERESAR: Hablemos de Dios 165: tener nombre, pertenecerse a sí mismo

Por cierto, no recordaba que el gran maestro, músico y poeta Leonard Cohen murió en el año 2016. Escribió el siguiente aforismo: “Con el poder mantenemos una relación ambigua: sabemos que si no existiera autoridad nos comeríamos unos a otros, pero nos gusta pensar que, si no existieran los gobiernos, los hombres se abrazarían”. ¿Usted qué opina, señor lector?

¿Usted cree que los gringos liderados por Donald Trump −quien para mí no hay duda, va a ganar de nuevo las elecciones presidenciales si va a la urna− van a abrazar a la marabunta de haitianos, a los venezolanos, a los salvadoreños, a los mexicanos que invaden su territorio a diario? ¿Por qué no se abrazan los judíos y musulmanes de la franja de Gaza?

¿Por qué no se abrazan “Los Ardillos” con los del Cárter Jalisco Nueva Generación (CJNG)? Jamás, estimado lector, jamás. Nos habita el odio y rencor, nuestra individualidad ya muy arraigada. Hemos dejado de lado todo gesto de bondad y solidaridad con nuestros semejantes.

Dijo Leonard Cohen: sin autoridad nos comeríamos unos a otros. Sí, es justo lo que está pasando en este país llevado al precipicio por el dictador de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador. Algunas noticias de su “paraíso” donde literalmente se ha olvidado de ejercer el poder, el ejercicio mínimo que debe de tener el Estado con su licencia de combatir a los cárteles de la droga con la violencia necesaria para contenerlos.

Al perecer, pactó con ellos. Por eso su política de “abrazos y no balazos”. Lea usted lo que ya sabe, pero es importante remarcarlo. Y ojo, Coahuila no escapa a esta dinámica nacional o inercia. Nos caen todos los males, por default o porque aquí anidan, pero es importante todo. Y todo tiene que ver con todo: el secreto era a voces, pero hoy se ha ventilado públicamente y a nivel mundial: el narco y sus poderosos cárteles del narcotráfico habrían apoyado las campañas de López Obrador. Lea lo siguiente: “Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la mafia y a mí me consta”. Es Celso Ortega, alias “La Vela”, líder “Los Ardillos”.

En días pasados, todo el mes de enero y febrero, pues hubo protestas y los choferes de vehículos de carga cumplieron su amenaza: pararon la mayoría de las carreteras de México. Su clamor es uno: “Nos están matando”. Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Amotac (Alianza Mexicana de Organización de Transportistas), con más de 100 mil afiliados en el país, lo dijo textual: “En lo que va del año llevamos 15 muertos y 40 asaltos. Nos están matando a los operadores; nos están asaltando, nos están quitando los camiones” (16 de febrero). ¿Y AMLO? Dice todo el tiempo: “el país está en paz y en calma”.

ESQUINA-BAJAN

Sin agua, no hay vida. Y usted lo sabe, habitamos un mundo el cual ya nos lo acabamos. Hay un verano perpetuo. ¿Invierno? Es un pálido recuerdo para la gente de edad avanzada, como su servidor. ¿Otoño? Es una estación climática del año la cual ya desapareció. Hoy habitamos un verano perpetuo. Nuevos datos del paraíso: este pasado mes de enero, fue el mes más caluroso de la historia, tomando como referencia el periodo preindustrial de 1850-1900. Sencillamente estamos ardiendo. Y no, no hay agua.

¿Recuerda usted cuando se decía machaconamente que México y Colombia exportaban toda la droga, pero aquí no había consumidores? No más. Hoy hay igual de consumidores (adictos) en el país o Coahuila, que en Estados Unidos o cualquier país del mundo. Los datos del horror son de Norma Alicia Pérez, directora del Centro de Integración Juvenil: en Saltillo, el 100 por ciento de las personas atendidas presentan adicción al cristal; 80 por ciento son hombres y mujeres de entre 15 y 30 años. Es decir, carne de cañón para la industria y no tienen otra manera de mantenerse despiertos y de pie. Ojo.

TE PUEDE INTERESAR: Ejercer el poder (6): Políticos, empresarios y escritores

Todos, dije todos, tenemos una gran responsabilidad: apostar por la vida, no por la muerte. ¿Yo estoy vivo? Pues sí, porque mi padre y mi madre apostaron por ello, pro mi vida. ¿Hoy? Hoy ya no es ayer. La vida no vale nada, dijo el filósofo de la canción. Saltillo, junto con Monclova y Torreón, tienen la mayor cifra de abortos en el Estado...

LETRAS MINÚSCULAS

¿Por qué se prefiere la muerte a la vida? Mmmh, no lo sé. Pero el nonato no decide, ojo, decide la madre que no tiene madre. Así andamos, privilegiando la muerte a la vida. Grave lo anterior.