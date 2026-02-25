El alto precio de la paranoia política

Por Nina L. Khrushcheva, Project Syndicate.

NUEVA YORK- En los sistemas autoritarios, los intereses y objetivos nacionales suelen entrar en conflicto con las creencias, los deseos y las inseguridades del líder. Cuanto más centralizado está el poder, más probable es que prevalezcan estos últimos. Versiones de esta dinámica se están produciendo actualmente en China, donde las purgas paranoicas del presidente Xi Jinping se han cobrado recientemente la vida de los dos oficiales de mayor rango del Ejército Popular de Liberación (EPL), así como en Rusia y Estados Unidos.

La decisión del presidente ruso Vladimir Putin de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania en 2022 ilustra perfectamente esta tensión. Solo unos años antes, Rusia estaba emergiendo como una potencia mundial en tecnología financiera, y Brand Finance Banking 500 clasificó al Sberbank, de propiedad mayoritariamente estatal, como la marca bancaria más fuerte del mundo. En 2019, el Fondo Ruso de Inversión Directa recaudó, según se informa, 2000 mil millones de dólares de inversores extranjeros para apoyar a las empresas nacionales que desarrollan soluciones de inteligencia artificial, como parte del esfuerzo más amplio de Rusia por fortalecer su ecosistema de start-ups.

Como dijo Putin en 2020, la «tecnología de alto nivel» era vital para asegurar el futuro de la “civilización distintiva” de Rusia. Pero la innovación tecnológica no puede prosperar sin libertad intelectual y acceso al conocimiento global. La guerra de Ucrania, producto de las fantasías de gran potencia de Putin, ha llevado a la destrucción de ambos. También ha puesto al descubierto la corrupción de las industrias militares y el cuerpo de oficiales de Rusia: los primeros meses de la guerra se caracterizaron por equipos de mala calidad y planes de batalla incompetentes. Esto provocó una purga de oficiales militares y jefes de empresas sin precedentes en Rusia desde la caída del comunismo.

Hoy en día, Rusia sigue sumida en una guerra de desgaste. Y aunque Putin sigue haciendo hincapié en la importancia del liderazgo tecnológico, Rusia está experimentando una “industrialización inversa“, en la que las industrias de alta tecnología están quedando relegadas a un segundo plano frente a los sectores más intensivos en mano de obra del complejo militar-industrial.

Al igual que Putin, Xi deja que sus caprichos y debilidades personales, entre ellos, un resentimiento histórico y el sueño de dejar un legado imperial, determinen sus políticas, entre las que destaca su «imparable» plan para lograr la «reunificación» con Taiwán. Pero su aparente obsesión por eliminar las amenazas a su propio poder, ya sean generales poderosos o titanes empresariales como Jack Ma, de Alibaba, podría ser su talón de Aquiles.

Desde que llegó al poder en 2012, Xi ha eliminado a más de 200 mil funcionarios, entre ellos muchos oficiales del EPL, con el pretexto de una campaña anticorrupción. El pasado mes de octubre, nueve generales fueron destituidos por “violaciones disciplinarias” y “delitos relacionados con el servicio”. Desde 2023, unos 29 de los 42 líderes militares de más alto rango del país han sido destituidos y algunos han desaparecido. A esto se suma la reciente destitución de Zhang Youxia y Liu Zhenli, que ahora están siendo investigados por “graves violaciones de la disciplina y la ley”, con lo que el EPL se ha quedado prácticamente sin oficiales de alto rango con experiencia real en combate.

China podría pagar muy caro la paranoia de Xi, al igual que el propio Xi, porque crear un vacío de poder en el ejército es una empresa arriesgada. Josef Stalin aprendió esta lección tras el Gran Terror de 1936-38, cuando 80 de los 100 almirantes y generales más importantes del Ejército Rojo, y hasta 30 mil de sus miembros, fueron ejecutados. Los oficiales purgados, entre ellos el mariscal Mijaíl Tujachevski, modernizador del Ejército Rojo, así como Vasili Bliújer y Aleksandr Yegorov, fueron acusados de conspirar con Alemania para derrocar a Stalin.

El Ejército Rojo estaba tan desesperado por contar con un liderazgo militar competente cuando estalló la guerra en Europa que uno de los comandantes purgados, el mariscal Konstantin Rokossovsky, fue liberado del gulag en 1940 y posteriormente volvió al alto mando. Llegaría a liderar una de las pinzas del Ejército Rojo en la marcha hacia Berlín de 1945. Cuando Nikita Khrushchev pronunció su impactante “discurso secreto“ ante los comunistas soviéticos de más alto rango en 1956, dijo en voz alta lo que hasta entonces se había callado: la desesperación de Stalin por proteger su propio poder había dejado a la Unión Soviética vulnerable a la invasión nazi y probablemente prolongó la Segunda Guerra Mundial.

Esta lección se le ha escapado al presidente estadounidense Donald Trump. Hubo un tiempo en que Trump (que evitó servir en Vietnam) se deleitaba rodeándose de generales respetados. Durante su primer mandato, nombró a James Mattis secretario de Defensa, a John Kelly secretario de Seguridad Nacional y luego jefe de gabinete, y a H.R. McMaster asesor de seguridad nacional, a quienes a menudo se refería como «mis generales». Pero Trump pronto se frustró con su compromiso de mantener las alianzas de Estados Unidos y defender las normas apolíticas del ejército, y los despidió.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, estaba decidido a no cometer el mismo “error”. Eligió como secretario de Defensa a Pete Hegseth, totalmente comprometido con la causa MAGA, lo que incluye eliminar las iniciativas de diversidad, destituir a muchos altos mandos militares (muchos de ellos negros o mujeres) y erigir nuevas barreras para las mujeres y las minorías raciales. No importa que Hegseth, un antiguo comentarista de Fox News, sea lamentablemente incompetente. La devoción por Trump absuelve los errores que harían que un becario fuera despedido, como añadir accidentalmente a un periodista a un chat de Signal en el que altos funcionarios discuten los detalles de un inminente ataque militar.

Poner a un adulador leal al mando del ejército estadounidense significa que no hay nadie que advierta a Trump contra su búsqueda de una política exterior cada vez más agresiva, que incluye un ataque a Venezuela, amenazas de anexionar Groenlandia, un bloqueo a Cuba y preparativos para un asalto a Irán. La administración Trump ahora se refiere al Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra (aunque el Congreso aún no ha aprobado el cambio de nombre).

Pero, como cualquier buen autoritario, a Trump le preocupa tanto proyectar su poder en el país como en el extranjero. Por eso, ha enviado a agentes de Inmigración y Aduanas mal entrenados, ataviados con equipo militar, a sembrar el terror en las ciudades estadounidenses. Los manifestantes pacíficos a los que los agentes del ICE han golpeado, rociado con gas pimienta y disparado hasta matarlos han sido tildados de terroristas nacionales, y los ciudadanos que se atreven a quejarse de las acciones del ICE en Internet están siendo incluidos en una lista de vigilancia. MAGA es una ideología de dominación, promulgada por leales de diversa competencia.

Esto apenas araña la superficie de todas las formas en que las pruebas de lealtad y la inseguridad de Trump están socavando los intereses de Estados Unidos. La diferencia entre él y sus homólogos autoritarios es que las elecciones de mitad de mandato se acercan rápidamente en Estados Unidos y, con un índice de aprobación de solo el 37 %, es posible que aún no tenga la capacidad de purgar al país de la mayoría de los votantes. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Nina L. Khrushcheva, profesora de Asuntos Internacionales en The New School, es coautora (junto con Jeffrey Tayler) de In Putin’s Footsteps: Searching for the Soul of an Empire Across Russia’s Eleven Time Zones (St. Martin’s Press, 2019).