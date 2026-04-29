“El chico”, “Los olvidados” y más niñ@s del cine

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Opinión
/ 29 abril 2026
    “El chico”, “Los olvidados” y más niñ@s del cine

Hoy es el Día del Niño en México, y para la ocasión vamos a recordar algunas de las mejores películas del cine internacional en las que niños y niñas son las protagonistas principales de sus historias:“EL CHICO” (CHARLIE CHAPLIN, 1921): Durante su mejor etapa dentro del cine silente de los años 20, el genial “Charlot” estrenó una de sus obras maestras como autor total (actor, director, productor y guionista) pero la verdadera estrella y corazón de la misma es quien le da título al filme: el actor infantil Jackie Coogan, como el niño al que un vagabundo se encarga de criar después de haberlo encontrado abandonado siendo un bebé, pero una serie de eventos relacionados al origen de la criatura comprometen su relación con él. Debut estelar que mantuvo vigente a Coogan tanto en cine como en TV como “El Tío Lucas” de “Los Locos Addams”. Disponible en Tubi.

”¡AY JALISCO NO TE RAJES! (JOSELITO RODRÍGUEZ, 1941): En plena efervescencia de la “Época de Oro” del cine, este clásico disponible en Prime Video, dirigido por uno de los creadores del cine sonoro en nuestro país que consolidó a Jorge Negrete como una de las estrellas más taquilleras de nuestra industria fílmica, al lado de una de sus protagonistas femeninas, Gloria Marín, tuvo en el centro de una historia de amor y venganza a una protagonista infantil cuyo trabajo quedó para la posteridad: Evita Muñoz, como “Chachita”, mote que la identificó hasta ya adulta en producciones hollywoodenses como “Dos bribones tras la esmeralda perdida” (1984).

”LOS TRES HUASTECOS” (ISMAEL RODRÍGUEZ, 1948): Si bien hacia finales de los años 40 Evita Muñoz siguió haciendo historia interpretando a la “Chachita” de una trilogía de clásicos junto a otro actor icónico de este período “de oro” del cine nacional como Pedro Infante, en paralelo otra inolvidable infantil como María Eugenia Llamas hizo su propia historia interpretando el personaje de “La Tucita”, en este clásico dirigido también por el maestro Rodríguez donde “El Ídolo de México” interpreta con gran versatilidad los tres personajes que dan título al filme que también se puede visionar en Prime Video.

”LOS OLVIDADOS” (LUIS BUÑUEL, 1950): Cerrando “con broche de oro” con películas protagonizadas por niños que además de sobresalir en la historia mexicano llegaron a ser consideradas como “patrimonio de la humanidad” por organismos como la UNESCO, esta primera obra maestra del cineasta español Luis Buñuel en su período mexicano es un crudo retrato sobre la realidad de los niños de la calle, que catapultó las entonces nacientes carreras en el Séptimo Arte de actores y actrices que crecieron en todos aspectos frente a los ojos de muchos espectadores como Alfonso Mejía, Roberto Cobo y Alma Delia Fuentes, entre otros más. ¡Feliz Día del Niño!

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Alfredo Galindo

Alfredo Galindo

Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

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