‘Así recorra todo Saltillo, voy a votar’, dice doña Elvia, quien visitó más de tres casillas hasta que dio con la suya, en la Satélite Norte

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Saltillo
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    ‘Así recorra todo Saltillo, voy a votar’, dice doña Elvia, quien visitó más de tres casillas hasta que dio con la suya, en la Satélite Norte
    Doña Dora Elvia Alemán recorrió varias casillas antes de localizar la sección donde podía emitir su voto. OMAR SAUCEDO

A sus más de 70 años, insistió en participar pese a la confusión sobre la ubicación de su sección

De veras que a doña Dora Elvia Alemán, 70 y tantos años, la traían como pelota, de casilla en casilla, porque su nombre nomás no aparecía en la lista nominal de ninguna parte de Saltillo.

“Ando de escuela en escuela, que no puede votar ahora uno”, dijo indignada.

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Ella votaba siempre en la primaria Jaime Torres Bodet, de la colonia Saltillo 2000, pero allí le informaron que no, que allí ya no era.

Luego la mandaron por la alberca Olímpica y que tampoco.

Después al preescolar Luis G. Urbina, de la Satélite Norte, pero que no.

Hasta que vino a parar a las seccionales instaladas en la Escuela Primaria Isidro López Zertuche, de la 2000.

“Dije ‘así recorra todo Saltillo voy votar, ¿verdad?’”, clamó a voz en cuello apenas entró por la puerta del plantel.

Durante la jornada de ayer VANGUARDIA se topó con varios casos, como en cada elección, de personas que no aparecían en los padrones de votantes, se molestaban y simplemente se iban.

Pero doña Dora Elvia no, y repetía sin cesar que aunque tuviera que peinar toda la ciudad en busca de su casilla votaría.

Se dirigió entonces con los funcionarios de la 811, preguntó si estaba incluida en la lista nominal y luego de un rato de estar buscando su nombre le dijeron que no.

Pero doña Dora, que es tesonera, no se dio por vencida y la emprendió en busca de su casilla que, le indicaron, se encontraba en la calle Los Ángeles número 260, entre Angostura y Ateneo Fuente, en la 2000, un domicilio particular.

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Que se aferraba a votar, dijo, porque quería un cambio en el Congreso local, “nomás por eso, ya no queremos al PRI, no funcionó, necesitamos el cambio”, manifestó con enjundia.

¿Aunque se canse de andar buscando su casilla?Aunque me canse... Tengo que votar. Ahorita ya movilicé a mis lepas, no se querían parar, les dije ‘lo siento mucho’, no se querían levantar, les dije: ‘no, a votar’, estaban dormidas todavía, ya las levanté, les dije ‘no, tenemos que votar’.¿Y ellas ya votaron? Ellas no sé si anden batallando, andamos todas regadas.

Su propuesta es que los nuevos diputados, declaró, hagan leyes para que continúen los programas sociales del Gobierno Federal en favor de los adultos mayores y discapacitados.

“Dicen que roban y que roban, okey, pero todos han robado y nunca nos han dado nada. De perdido ella (la presidenta Claudia Sheinbaum) está preocupada por las personas que no tienen, y a mí me agrada”.

Ya no se supo si la doña pudo encontrar su casilla y ejercer su derecho al voto o se quedó en el intento de cambiar el mundo.

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Jesús Peña

Jesús Peña

Reportero del Semanario Vanguardia. Ha incursionado en el género del reportaje, la crónica y el perfil, en el abordaje de distintos temas, sobre todo con un enfoque social. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila

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