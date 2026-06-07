‘Así recorra todo Saltillo, voy a votar’, dice doña Elvia, quien visitó más de tres casillas hasta que dio con la suya, en la Satélite Norte

“Ando de escuela en escuela, que no puede votar ahora uno”, dijo indignada.

De veras que a doña Dora Elvia Alemán, 70 y tantos años, la traían como pelota, de casilla en casilla, porque su nombre nomás no aparecía en la lista nominal de ninguna parte de Saltillo .

Ella votaba siempre en la primaria Jaime Torres Bodet, de la colonia Saltillo 2000, pero allí le informaron que no, que allí ya no era.

Luego la mandaron por la alberca Olímpica y que tampoco.

Después al preescolar Luis G. Urbina, de la Satélite Norte, pero que no.

Hasta que vino a parar a las seccionales instaladas en la Escuela Primaria Isidro López Zertuche, de la 2000.

“Dije ‘así recorra todo Saltillo voy votar, ¿verdad?’”, clamó a voz en cuello apenas entró por la puerta del plantel.

Durante la jornada de ayer VANGUARDIA se topó con varios casos, como en cada elección, de personas que no aparecían en los padrones de votantes, se molestaban y simplemente se iban.

Pero doña Dora Elvia no, y repetía sin cesar que aunque tuviera que peinar toda la ciudad en busca de su casilla votaría.

Se dirigió entonces con los funcionarios de la 811, preguntó si estaba incluida en la lista nominal y luego de un rato de estar buscando su nombre le dijeron que no.

Pero doña Dora, que es tesonera, no se dio por vencida y la emprendió en busca de su casilla que, le indicaron, se encontraba en la calle Los Ángeles número 260, entre Angostura y Ateneo Fuente, en la 2000, un domicilio particular.